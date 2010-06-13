به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل برقی در نشست خبری که صبح روز یکشنبه در سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد با اعلام این خبر افزود: طرح سنجش سلامت امسال با همکاری وزارت آموزش و پرورش و بهداشت در 728 پایگاه سنجش و در 13 آیتم اجرا می شود.

سرپرست تشخیص توانمندی سازمان آموزش و پرورش استنثنایی کشور با بیان اینکه طرح سنجش سلامت شامل دو مرحله مقدماتی و تخصصی است، گفت: مرحله اول شامل ارزیابی بینایی، دید رنگ، ارزیابی شنوایی، گفتاری، آمادگی تحصیلی، وزرن و قد، غربالگری اختلالات دهان و دندان، رفتاری، معاینات پزشک عمومی و... است.

وی ادامه داد: مرحله بالینی و تخصصی در صورت ضرورت برای بررسی دقیق تر به پزشک متخصص یا سایر نیروهای تخصصی برای انجام معاینات تخصصی بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی و...پیش بینی شده است. همچنین نوآموزانی که نیاز به ارزیابی تخصصی نداشته باشند پس از دریافت شناسنامه سلامت به دبستانهای عادی برای ثبت نام معرفی می شوند.

برقی با تاکید بر اینکه ارزیابی تخصصی آمادگی تحصیلی رایگان است، افزود: دانش آموزان مشکوک به بیماریهای بالینی به واحدهای آموزش استثنایی معرفی می شوند.

سرپرست تشخیص توانمندی سازمان آموزش و پرورش استنثنایی کشور با اعلام اینکه هزینه سنجش سلامت برای هر دانش آموز در مرحله اول چهار هزار تومان است، افزود: پیش بینی شده است که امسال بیش از یک میلیون نوآموز در این طرح شرکت کنند.

اهداف طرح سنجش

برقی اهداف طرح سنجش سلامت دانش آموزان را پیشگیری از بروز و تشدید بیماریها، کمک به بهبود کیفی آموزش و کنترل بعضی از عوامل موثر بر افت تحصیلی، تشخیص به موقع کودکان با نیازهای ویژه و جایگزینی صحیح آنان در نظام آموزشی دانست و افزود: تهیه شناسنامه بهداشتی کامل برای تمام کودکان و دست یابی به اطلاعات جامع آموزشی، بهداشتی و خانوادگی و کمک به والدین دانش آموزان به منظور صرفه جویی در زمان و پرهیز از سردرگمی از دیگر اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه در طرح سنجش سلامت دانش آموزان در سال گذشته بیش از 955 هزار نوآموز هفت ساله شرکت کرده بودند، گفت: از بین دانش آموزانی که در مرحله اول مشکوک به اختلالات رفتاری و جسمی بوده اند، 29 هزار و 874 نفر مشکوک به بینایی، 11 هزار و 243 نفر دید رنگ، 16 هزار و 821 نفر شنوایی، 13 هزار و 586 نفر رفتاری، 72 هزار و 605 نفر آمادگی جسمانی و 788 نفر مشکل اوتیسم بوده اند.