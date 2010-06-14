مشکلات کاری ادارات استان زنجان باید به درستی مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح ظهر دوشنبه در اولین جلسه کمیته علمی - فرهنگی ستاد همت مضاعف و کار مضاعف افزود: تحقق همت و کار مضاعف، با نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاشی مضاعف امکان پذیر است و این راستا توجه به بعد کیفی فعالیتها امری ضروری است.

وی ادامه داد: نامگذاری امسال با عنوان همت مضاعف کار مضاعف مختص یک ‌سال نیست بلکه روزنه و سرآغازی برای حرکت کردن در این راه است.

سیاح با بیان اینکه منظور از همت و کار مضاعف، افزایش بودجه و امکانات نیست، افزود: تدبیر، خلاقیت و برنامه‌ریزی برای استفاده و بهره‌گیری مضاعف از امکانات موجود، مصداق اصلی این شعار است.

سیاح با بیان اینکه وارد کردن سه عنصر محوری عدالت، معنویت و اخلاق در گفتمان جهانی، اقدامی مهم و تأثیرگذار است افزود: در صورتی‌ که تولید فکر، تولید علم، تولید شغل، تولید ثروت و ساماندهی نیروی انسانی در چارچوب همت و کار مضاعف، انجام گیرد، بی‌شک نتایج قابل ملاحظه‌ای حاصل می‌شود.