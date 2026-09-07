به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «محفل ستاره ها» با هدف ایجاد فضایی قرآنی، شاد و صمیمی قرار است در میان اجتماعات مردمی و با حضور چهرههای شناختهشده این برنامه برگزار میشود.
در این برنامه، احمد ابوالقاسمی و حامد شاکرنژاد از چهرههای قرآنی و میزبانان «محفل ستارهها»، در کنار حامد مدرس و احسان مهدی مجریان برنامه، در نقاط مختلف تهران حضور خواهند داشت و برای مردم، کودکان و نوجوانان، برنامههای متنوعی اجرا خواهند کرد.
این رویداد از یکشنبه ۱۵ شهریور با حضور در میدان انقلاب آغاز شده است و در ادامه در ۹ میدان دیگر تهران استمرار خواهد داشت.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، مسیر حضور «محفل ستارهها» در میادین تهران به شرح زیر است: دوشنبه میدان تجریش، سهشنبه میدان ونک، چهارشنبه میدان شهدا، پنجشنبه میدان شهرری، جمعه فلکه دوم صادقیه، شنبه میدان شهید طهرانی مقدم، یکشنبه میدان خراسان، دوشنبه میدان نبرد، سهشنبه نازیآباد.
برنامههای «محفل ستارهها» در این میادین از حوالی ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و در کنار حضور و همراهی با مردم، بخشهایی ویژه برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است.
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