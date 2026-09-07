به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز دوشنبه(۱۶ شهریور ۱۴۰۵) در مراسم افتتاح پروژه‌های خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات، وجه تمایز و ویژگی برجسته انسان در مقایسه با سایر مخلوقات خداوند متعال را در علم و آگاهی عنوان کرد و با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره گفت‌وگوی خدا و ملائکه در خصوص علت خلقت انسان، تصریح کرد: خداوند خطاب به ملائکه فرمود که در زمین خلیفه‌ای قرار خواهد داد. ملائکه گفتند: آیا کسی را خلیفه می‌کنی که در زمین فساد می‌کند و خون می‌ریزد؟ همان کاری که امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام می‌دهند. خداوند فرمود: «إنی أعلم ما لا تعلمون»؛ من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید. آن‌گاه خداوند همه اسم‌ها را به آدم آموخت و به ملائکه فرمود که اگر راست می‌گویید، نام‌ها را برشمارید. ملائکه گفتند: «سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا»؛ ما چیزی نمی‌دانیم جز آنچه تو به ما آموختی. پس خداوند به ملائکه فرمود که در مقابل آدم سجده کنند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه سجده ملائکه در برابر آدم به خاطر عبادت نبود، تصریح کرد: ملائکه گفتند که ما تو را تسبیح و تقدیس می‌کنیم، اما خداوند انسان را به خاطر علم و آگاهی‌اش برتر قرار داد. شیطان نیز در مقابل علم و دانایی سر خم نکرد و گفت که من از آتش آفریده شده‌ام و او از خاک است، پس من برترم. آنچه جنبه شیطانی دارد، تکبری در مقابل علم و دانایی و بزرگ‌پنداری خویشتن است.

رئیس جمهور با اشاره به مدیریت اصولی داده‌ها در علوم مختلف، تصریح کرد: اگر داده‌ها را داشته باشیم و بتوانیم به‌درستی مدیریت کنیم، دزدی، تخلف و رشوه‌خواری اتفاق نخواهد افتاد. چنانچه امروز مشکلی در جامعه وجود دارد، به این دلیل است که یا داده‌ها را نداریم یا نمی‌توانیم آنها را به‌درستی مدیریت کنیم.

دکتر پزشکیان کاربرد گسترده داده‌ها در تمام زمینه‌های زندگی را الزامی خواند و گفت: این داده‌ها صرفاً به یک حوزه خاص اختصاص ندارند؛ در مدیریت اداری، پزشکی، صنعت، تجارت و کشاورزی قابل بهره‌برداری هستند. توانی که از این داده‌ها به وجود می‌آید، کافی است که وقتی با هم بحث می‌کنیم، داده‌ها نشان دهند کدام حرف درست است و دیگر دعوایی نخواهد بود. ما زمانی با هم اختلاف می‌کنیم که تصور کنیم حرف من بهتر است و طرف مقابل هم فکر کند حق با اوست؛ در حالی که حق، مستقل از من و شماست و داده‌ها نشان می‌دهند که حق چیست.

رئیس‌جمهور با اشاره به واقعه جنگ جمل و پرسش یکی از یاران حضرت علی (ع) که پرسید حق با کیست، بیان کرد: حضرت علی (ع) نفرمود که حق با من است، بلکه فرمود: «اِعرِفِ الحقَّ تَعرِف أهلَهُ»؛ حق را بشناس تا اهل حق را بشناسی. اگر داده‌ها نشان دهند که حق با کیست، دیگر نیازی به دعوا نیست. قرآن نیز می‌فرماید که ظالم‌ترین افراد کسانی هستند که در برابر حرف درست، تکذیب می‌کنند و آن را نمی‌پذیرند. تقوا یعنی یا حرف درست بیاوری یا اگر حرف درست آوردند، در مقابل آن سر خم کنی. این همان «تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد است که در پزشکی، اقتصاد، مدیریت و هر رشته‌ای قابل اجراست.

پزشکیان با اشاره به آیات قرآن درباره افرادی که در برابر هر حرف تازه‌ای مخالفت می‌کنند، تصریح کرد: قرآن می‌فرماید که عده‌ای هر وقت سخن جدیدی از جانب خداوند می‌آید، در مقابل آن می‌ایستند و تکذیب می‌کنند. در حالی که تمام پدیده‌هایی که می‌بینیم، آیات خداوند هستند. خداوند از روح خود در انسان دمیده است تا بتواند خلق کند، تصویرسازی کند، رحمانیت داشته باشد و به سوی کمال حرکت کند. تمام پیشرفت‌هایی که در دنیا رخ داده، بر اساس همان توانی است که خداوند در انسان‌ها قرار داده است.

کشور را با علم، آگاهی، باور، اعتقاد و ایمان می‌توان ساخت

رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، گفت: آنچه امروز به‌عنوان زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات پیشرفته از آن بهره‌مند می‌شویم، حاصل تلاش و خلاقیت انسان‌هایی است که این داده‌ها را خلق و مدیریت می‌کنند. ارزش این سرمایه‌های انسانی، بسیار بالاتر از هزاران پروژه مادی است. ما باید از همه کسانی که در بخش‌های دولتی و خصوصی در این زمینه تلاش می‌کنند، قدردانی کنیم. کشور را با علم، آگاهی، باور، اعتقاد و ایمان می‌توان ساخت و این مهم با کسانی محقق می‌شود که از دیدن تازه‌ها و خلق مسائل جدید هراسی ندارند و همواره در مسیر نوآوری و خلاقیت گام برمی‌دارند.

پزشکیان با اشاره به کاربردهای گسترده فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف، گفت: این ابزارها در پزشکی می‌توانند مشکلات بسیاری را در تشخیص، درمان، دسترسی و تغییر رفتار حل کنند. در کشاورزی، صنعت و تجارت نیز تا دلتان بخواهد فضا برای رشد و توسعه وجود دارد. دولت با تمام وجود از شما عزیزان دفاع می‌کند و تمام تلاش خود را برای برداشتن موانع به کار خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور با اشاره به نگرانی برخی درباره سوءاستفاده از فناوری، اظهار داشت: ممکن است عده‌ای از این ابزارها سوءاستفاده کنند، اما نباید به این بهانه، راه رشد و توسعه را بر خود ببندیم. کسانی که از تکنولوژی برای قتل و غارت استفاده می‌کنند، انسان‌هایی هستند که از همین ابزارها بهره می‌برند؛ اما ما نیز می‌توانیم از همان تکنولوژی برای نجات انسان‌ها، بهبود کیفیت زندگی و حل مشکلات استفاده کنیم. در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم، هیچ راهی را نمی‌شود بست، ولی هنر این است که از این امکانات برای آرامش مردم، خدمت به جامعه، تسهیل زندگی، توسعه، آموزش و آگاهی بهره بگیریم.

باید با آدم‌هایی کار کرد که باور دارند می‌شود

پزشکیان با تأکید بر باور به امکان تحقق پیشرفت، گفت: نباید فکر کنیم که زمان طولانی خواهد شد. اگر باور داشته باشیم که می‌توانیم در زمان کوتاه‌تری به هدف برسیم، به آن خواهیم رسید. به اندازه دید و باور خود، به دست می‌آوریم. کسانی که می‌گویند «نمی‌شود» نباید در میدان باشند؛ باید با آدم‌هایی کار کرد که باور دارند «می‌شود». اگر با هم باشیم، از داده‌ها و علم استفاده کنیم و با ایمان از میدان خارج نشویم، می‌توانیم تمام موانع را از سر راه برداریم.

رئیس‌جمهو با اشاره به خطر گمراهی ناشی از خودمحوری، گفت: گمراهی از جایی شروع می‌شود که من فکر کنم چون رئیس‌جمهور هستم، هرچه گفتم باید دیگران اطاعت کنند. من اینجا هستم تا راه درست را پیدا کنم. علم و آگاهی در یک فرد خلاصه نمی‌شود، بلکه در مجموعه است و مجموعه‌ها می‌توانند چاره‌ساز باشند. تمام ادیان ما را به عبادت خدا فراخوانده‌اند؛ یعنی عبادت درستی، رحمت، علم، خوبی و هر چیزی که خوب است. بت‌شکنی یعنی شکستن قالب‌هایی که در آنها گرفتار شده‌ایم و از چهارچوب‌های تکراری خارج شدن.

پزشکیان با بیان اینکه در هنگام بیماری، هیچ‌کس به دنبال هم‌عقیده و هم‌گروه خود نمی‌گردد، بلکه همه به دنبال متخصص و کاربلد می‌گردند، اظهار داشت: علم و مهارت، مرزهای جناحی و گروهی را کنار می‌زند. من باور و اعتقاد خود را دارم، اما وقتی کاری انجام می‌شود، باید کاردان و کارشناس آن کار را انجام دهد. دانستن تئوری به معنای توانایی اجرا نیست؛ مهارت، چیز دیگری است و باید به سراغ بهترین‌ها رفت. خدا یعنی بی‌نهایت خوبی، بی‌نهایت خلاقیت، بی‌نهایت رحمت و بی‌نهایت عزت. هر کس به این سمت حرکت کند، خدایی‌تر است.

ایران پر از انسان‌های توانمندی است که فقط باید بستر شکوفایی برای آنها فراهم شود

رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از دانشمندان، نخبگان، نوآوران و کارآفرینان، گفت: ما با تمام وجود از شما دفاع خواهیم کرد. دشمنان نمی‌خواهند کشور ما روی پای خود بایستد، اما اگر ما مصمم باشیم و کسانی که با اراده و ایمان ایستاده‌اند، زیاد شوند، هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی رشد و پیشرفت ما را بگیرد. ایران پر از انسان‌های توانمندی است که فقط باید بستر شکوفایی برایشان فراهم شود. ما با همدلی، همیاری، وحدت و انسجام می‌توانیم تمام مشکلات را حل کنیم. در برابر علم و دانایی سر تعظیم فرود می‌آوریم و از تمام کسانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنیم.

در بخشی از این مراسم بیش از ۷ هزار و ۹۴۷ پروژه به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان و به میزان ۱۶۰۰ نفر اشتغالزایی در محورهای متنوع همچون توسعه حوزه فضایی، توسعه دولت هوشمند، توسعه اقتصاد دیجیتال و شبکه ملی اطلاعات با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.