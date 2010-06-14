احیای امر به معروف و نهی از منکر احیاگر کرامت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد‌رضا آشتیانی ظهر دوشنبه در همایش بزرگ عفاف و حجاب که با حضور امام جمعه، استاندار و بانوان فرهنگی، بسیجی و طلبه جامعه الزهرای قم برگزار شد، امر به معروف و نهی از منکر را فریضه الهی دانست و افزود: اسلام نگاهی متفاوت به انسان دارد و او را اشرف مخلوقات و برتر از فرشتگان می‌داند و اگر کسانی که دچار غفلت شده‌اند به عزت و کرامت خود پی‌ببرند، بعید است که بخواهند به شخصیت و کرامت خود لطمه بزنند و احیای امر به معروف در جامعه در حقیقت احیاگر همین کرامت انسانی است.



با عاملان بدحجابی در جامعه برخورد شود



حجت الاسلام آشتیانی ادامه داد: باید شخصیت و کرامت انسانی برای افراد تبیین شود تا آنها انجام معصیت را خلاف شأن خود ببینند و اگر عده‌ای بخواهند به کرامت مرد یا زن خدشه وارد کنند و آن را بشکنند باید برای مقابله با آنها به میدان آمد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: عده‌ای می‌خواهند با لطمه زدن و کم رنگ کردن ارزشهای اسلامی محیط را آلوده کنند و با رواج بد‌حجابی در جامعه به اهداف و سلطه خود برسند.



قداست شهر قم باید حفظ شود



آشتیانی بر حفظ و قداست شهر قم تأکید کرد و افزود: شهر قم، شهر ولایت است و حتی در زمان طاغوت نیز چهره این شهر با دیگر شهرهای کشور تفاوت داشت و نباید اجازه داد تا کسانی که از روی غفلت و بی‌توجهی برای زیارت وارد قم می‌شوند چهره این شهر را به خصوص در اطراف حرم حضرت معصومه(س) مخدوش کنند.



وی با بیان اینکه مردم قم در طول 30 سال پس از انقلاب امتحان خود را پس داده‌اند، خاطرنشان کرد: قم باید حفظ شود چرا که اگر این شهر حفظ شود، کل کشور هم از آسیبها در امان خواهد ماند.



نماینده مردم قم از تصویب قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب و پشتیبانی مراجع تقلید از این قانون ابراز خوشحالی کرد و افزود: باید قانون عفاف و حجاب هر چه سریعتر در کشور اجرایی شود و در این راستا کار عمیق و ریشه‌ای صورت گیرد و فعالیت‌ها در راستای احیای امر به معروف و نهی از منکر با آموزش، طرح و برنامه‌ریزی در نوع برخوردها، نوع بیان و ... همراه باشد.