تلفات نظامیان بریتانیایی در افغانستان به 300 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع انگلیس امروز دوشنبه طی بیانیه ای اعلام کرد: این تفنگدار دریایی روز گذشته به علت جراحات زیاد وارده در بیمارستانی در بیرمینگهام در غرب انگلیس جان سپرد.

این تفنگدار انگلیسی 12 ژوئن (22 خرداد) در نتیجه انفجار در ولایت هلمند متحمل جراحات زیادی بر بدن خود شد. همچنین هویت نظامی کشته شده تاکنون اعلام نشده اما خانواده وی از مرگ فرزندشان مطلع هستند.

در پی کشته شدن این تفنگدار دریایی، "لیام فاکس" وزیر دفاع انگلیس بار دیگر درباره خروج نظامیان بریتانیایی از افغانستان پس از واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی ابراز امیدواری کرد.

آمار تلفات نظامیان انگلیسی در افغانستان در حالی افزایش می یابد که وزیر دفاع انگلیس اخیرا در توجیه ادامه نظامیگری کشورش گفته است: نیروهای انگلیس باید برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به یک کشور ناکام و فراهم شدن زمینه افزایش تروریسم در این کشور بمانند.

وی همچنین از اعضای ناتو خواسته بود تا نیروهای بیشتری را برای آموزش نیروهای مسلح افغان به این کشور اعزام کنند.

