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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

وزارت دفاع انگلیس:

تلفات نظامیان بریتانیایی در افغانستان به 300 نفر رسید

تلفات نظامیان بریتانیایی در افغانستان به 300 نفر رسید

وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد: در پی کشته شدن یک تفنگدار دریایی ارتش انگلیس در افغانستان آمار تلفات نظامیان بریتانیایی در این کشور از ابتدای جنگ تاکنون به 300 نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع انگلیس امروز دوشنبه طی بیانیه ای اعلام کرد: این تفنگدار دریایی روز گذشته به علت جراحات زیاد وارده در بیمارستانی در بیرمینگهام در غرب انگلیس جان سپرد.  

این تفنگدار انگلیسی 12 ژوئن (22 خرداد) در نتیجه انفجار در ولایت هلمند متحمل جراحات زیادی بر بدن خود شد. همچنین هویت نظامی کشته شده تاکنون اعلام نشده اما خانواده وی از مرگ فرزندشان مطلع هستند.

در پی کشته شدن این تفنگدار دریایی، "لیام فاکس" وزیر دفاع انگلیس بار دیگر درباره خروج نظامیان بریتانیایی از افغانستان پس از واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی ابراز امیدواری کرد.  

آمار تلفات نظامیان انگلیسی در افغانستان در حالی افزایش می یابد که وزیر دفاع انگلیس اخیرا در توجیه ادامه نظامیگری کشورش گفته است: نیروهای انگلیس باید برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به یک کشور ناکام و فراهم شدن زمینه افزایش تروریسم در این کشور بمانند.

وی همچنین از اعضای ناتو خواسته بود تا نیروهای بیشتری را برای آموزش نیروهای مسلح افغان به این کشور اعزام کنند.
 
کد مطلب 1104811

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