جاودانگی درجه‌دار ارتشی با اهدای زندگی

بندرعباس- خانواده ناو استوار دوم «ابراهیم ابراهیمی» با تصمیمی بزرگ، اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناواستوار دوم ابراهیم ابراهیمی، از کارکنان منطقه دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از سال‌ها خدمت در صف مقدم دفاع از وطن، با مرگ مغزی، مأموریت دنیایی‌اش را به پایان رساند.

اما این پایان، برای دیگران آغازی شد؛ آغازی دوباره برای زندگی.

پس از تأیید مرگ مغزی این تفنگدار دریایی، خانواده فداکار و آگاه او، با تصمیمی انسان‌دوستانه و الهام‌گرفته از روح ایثار، با اهدای اعضای بدن او به بیماران نیازمند موافقت کردند؛ اقدامی که نه‌تنها جان چند انسان را نجات داد، بلکه نام این شهید را در مسیر دیگری از جاودانگی ثبت کرد.

تفنگدار ارتش که عمر خود را صرف حراست از مرزهای آبی کشور کرده بود، این‌بار با قلبی که در بدن دیگری می‌تپد، به حیات خود در شکلی متعالی ادامه می‌دهد.

