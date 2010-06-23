نوازندگان ارکسترسمفونیک رهبر مهمان را ترجیح می دهند

سرگروه نوازندگان ویولن ارکسترسمفونیک تهران ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف قطعات درنظر گرفته شده برای دومین اجرای این ارکستر به رهبری شهرداد روحانی درگفتگو با خبرنگارمهر،گفت : یکی از ویژگی های خوب شهرداد روحانی رهبر مهمان ارکسترسمفونیک تهران انتخاب قطعات کاملا متفاوت از یکدیگر برای اجرا است و خوشبختانه تجربه دو اجرای اخیر مبین این مطلب است؛یکی از قطعاتی که به اعتقادمن از بهترین و پیچیده ترین قطعاتی است که برای اجرای ارکسترسمفونیک تهران درنظر گرفته شده است سوئیت سمفونی شهرزاد در چهار موومان است که یکی از مشهورترین قطعات تاریخ موسیقی به شمار می رود و خوشبختانه نوازنده های ارکستر سمفونیک تهران در تمرینات به خوبی از عهده اجرای آن برآمده اند البته ناگفته نماند که ارکستر این قطعه را 8 سال پیش به رهبری ایشان اجرا کرده بود.

ارسلان کامکار در ادامه افزود : سوئیت سمفونی شهرزاد (اپوس 35) به دلیل ترکیب پیچیده موتیف‌ها، ارکستراسیون زیبا و خلق تصاویر و فضاهای افسانه‌ای در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد این سمفونی در چهار موومان بر اساس داستان‌های هزار و یک‌شب ساخته شده است و رنگ و بوی شرقی در آن موج می‌زند و این ویژگی با استفاده از مواد و مصالح ناب موسیقایی و پرورش استادانه توسط رهبر کاربلد میسر است، سمفونی شهرزاد چهار موومان با نام‌های "دریا و کشتی سندباد"، "شاهزاده قندهار"، "شاهزاده و ملکه جوان" و "جشن در بغداد" دارد.

وی در ادامه به آمادگی ارکستر سمفونیک تهران برای دومین اجرای خود به رهبری شهرداد روحانی اشاره کرد و گفت : اجرای دو کنسرت متوالی با رپرتوارهای کاملا متفاوت برای نوازنده ها تا اندازه ای سخت وسنگین بود ولی خوشبختانه اعضای ارکستر سمفونیک از انتخاب قطعات راضی بودند و در این بین از اجرای قطعه کاپریس ایتالیایی خیلی لذت بردند چراکه این قطعه برای نخستین بار توسط ارکسترسمفونیک تهران اجرا می شد.

نوازنده ارکسترسمفونیک تهران درپایان افزود : در یک نگاه کلی همه نوازندگان از قطعاتی که درگذشته زده اند و قطعاتی که برای اجرای اخیر انتخاب شده بسیار راضی هستند البته به اعتقادمن مهمترین فاکتور شهرداد روحانی درکنار رهبری ارکستر شیوه برخورد دوستانه ایشان با نوازنده های ارکستر بود و از سوی دیگر قطعات را به درستی می شناسد و انتخاب می کند.