آهنگسازی ارکستر رادیو در ۱۶ سالگی؛ یانی چطور سراغ شهرداد روحانی رفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداد روحانی آهنگساز و رهبر ارکستر در ابتدای گفتگو با سروش صحت در برنامه «اکنون» با اشاره به پیشینه خانوادگی خود اظهار کرد: پدرم علاقه فراوانی به موسیقی داشت و همین علاقه موجب شد که همه فرزندان به سمت موسیقی بروند. سه برادر من پیانو را انتخاب کردند، اما به دلیل علاقه پدرم من ویولن را برگزیدم. کار با ویولن دشوارتر از پیانو است.

اولین تجربه آهنگسازی برای ارکستر رادیو در ۱۶ سالگی

وی درباره اولین تجربه آهنگسازی خود نیز بیان کرد: ۱۶ ساله بودم که قطعه‌ای برای ارکستر رادیو نوشتم. آن اثر به رهبری آقای مرتضی حنانه اجرا و از رادیو پخش شد. خاطره شنیدن آن قطعه در کنار خانواده‌ام یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات زندگی من است و پس از آن بود که فهمیدم آهنگسازی مسیری است که می‌خواهم ادامه دهم.

وی در ادامه با اشاره به همکاری‌اش با یانی بیان کرد: پس از پایان تحصیل در آکادمی موسیقی وین برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم و در دانشگاه UCLA موسیقی فیلم خواندم. یکی از آلبوم‌های من به طور اتفاقی به دست یانی رسید و پس از شنیدن آن بسیار علاقه‌مند شد که کارهایش برای ارکستر سمفونیک تنظیم شود. چون خودش تحصیلات آکادمیک نداشت، به دنبال کسی بود که بتواند قطعاتش را برای ارکستر بازنویسی کند. یکی از قطعاتی که توجه او را جلب کرد، اثر «رقص بهار» بود که ترکیبی از تم ایرانی با ارکستراسیون غربی داشت.

روحانی درباره روند همکاری با یانی توضیح داد: پس از آشنایی، با هم قطعات مختلف را مرور کردیم و حدود ۲۰ قطعه انتخاب شد تا برای ارکستر تنظیم شوند. سپس تور جهانی آغاز شد و نهایتاً به اجرای بزرگ «آکروپولیس» انجامید. در ابتدا کمپانی سونی مخالف انتشار دوباره قطعات پیشین یانی بود، اما پس از تنظیم‌های جدید، نتیجه کاملاً متفاوت شد. آلبوم «یانی در آکروپولیس» موفقیتی جهانی کسب کرد و حتی پس از ویدئوی «تریلر» مایکل جکسون، به پرفروش‌ترین ویدئوی تاریخ موسیقی بدل شد.

وی پیرامون تجربه شخصی‌اش در این اجرا افزود: در یکی از قطعات که سولوی ویولن داشت، یانی از من خواست تا آن را اجرا کنم. در آن زمان نزدیک به ۱۹ سال بود که ویولن نزده بودم، اما چون ساز اصلی من ویولن بود، دوباره تمرین کردم و این بخش را در کنار خانم کریم بریگز اجرا کردم. این بازگشت به ویولن پس از سال‌ها برای من تجربه‌ای بسیار ارزشمند بود.

دلیل جدایی شهرداد روحانی از یانی

روحانی درباره علت پایان همکاری با یانی نیز گفت: این همکاری حدود سه سال طول کشید. اما بعد از مدتی متوجه شدم که بیشتر زمانم صرف تنظیم آثار او می‌شود و فرصت کافی برای کارهای شخصی ندارم. زمانی که برخی من را به عنوان رهبر ارکستر یانی معرفی کردند، احساس کردم بهتر است مسیرم را جدا کنم، چون نمی‌خواستم تنها با نام فرد دیگری شناخته شوم. من همیشه چالش‌های جدید را دوست داشته‌ام و می‌خواستم دوباره روی آثار خودم متمرکز شوم.

روحانی با اشاره به اجرای «آکروپولیس» اضافه کرد: آن اجرا برای خودمان هم پر از شور و هیجان بود. بعد از برنامه «آکروپولیس»، خیلی‌ها تلاش کردند آن لحظه را تکرار کنند، اما دیگر آن اصالت و فضای منحصربه‌فرد تکرار نشد. «آکروپولیس» یکی از شگفت‌انگیزترین بناهای دنیاست و در آن فضا با آن نورپردازی و جمعیت، تجربه‌ای بی‌نظیر رقم خورد. واکنش شنونده‌ها فوق‌العاده بود؛ هم برایشان عجیب بود، هم جالب و هم بسیار تأثیرگذار. به خاطر استقبال، سه شب پشت‌ سرهم اجرا داشتیم. سازمان گردشگری یونان هم حامی برنامه بود. روز بعد از کنسرت، بازدید ویژه‌ای برای ما ترتیب دادند از بخش‌هایی که مردم عادی امکان دیدنش را نداشتند. وزیر گردشگری یونان همراه ما بود.

وی در پایان گفت: وقتی بازدید تمام شد، همه را دور هم جمع کرد و گفت: «هزاران سال پیش اسکندر به پرسپولیس رفت و آنجا را به آتش کشید. امروز ما شاهد بودیم که یک ایرانی با موسیقی‌اش، آکروپولیس را به آتش کشید». این جمله برای من بسیار خاطره‌انگیز بود. به‌خصوص که در گروه یونانی‌ها، یک خانم ایرانی هم حضور داشت؛ اشک از چشمانش سرازیر شد. همه آمدند و تشکر کردند که ما امروز با موسیقی و هنرمان به جای آتش‌زدن، توانستیم دل‌ها را روشن کنیم و خاطره‌ای زیبا بسازیم.