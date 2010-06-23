کاهش 39 درصدی جرائم مسلحانه در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسن شریعتی صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دادگستری، در خصوص دیگر آمار مربوط به سال 88 افزود: در شاخص شرارت در استان به نسبت سال گذشته کاهش 13 درصدی و در مفاسد اقتصادی کاهشی 5 درصدی را شاهد بوده ایم همچنین در مهار و توقف رشد صدور چک بلامحل نیز موفقیت نسبی داشته ایم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان اظهار داشت: اعطاء مرخصی به زندانیان به عنوان یک ابزار تربیتی مد نظر گرفته شده است که از اول تیر ماه سال جاری قابل اجراست که طبق آن کسی می تواند مشمول مرخصی شود که موفق به کسب 200 امتیاز در موضوعات فرهنگی، تربیتی و ورزشی شود.

وی افزود: به زندانیان دیگر مرخصی های طولانی داده نمی شود و زمان آن حداکثر تا پنج روز است و در موارد خاصی که دادستان ها تشخیص دهند، مرخصی موردی نیز داده می شود.

شریعتی تاکید کرد: چنانچه زندانی در مدت مرخصی مرتکب جرم شود از کیفیات مشدده است و باعث تشدید مجازات برای وی می شود همچنین در موارد مربوط به جرائم خشن نیز مرخصی داده نمی شود.

وی در بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز تصریح کرد: در همه استانها مقرر شده که دادستان مرکز معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد که پنج مرکز استان از جمله مشهد این معاون را دارند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خبر داد: در سال 88 معاونت پیشگیری از وقوع جرم با مدیریت دادستان مشهد و حمایت های دادستان کل کشور موفق به کسب رتبه اول در امر پیشگیری وضعی و اجتماعی در سطح کشور شده است.

شریعتی با اشاره به درخواست معاونت پیشگیری از وقوع جرم مبنی بر اینکه استان ها بر اساس سه معیار فراوانی، اهمیت و حساسیت و دامنه و تاثیرگذاری جرم در امنیت روانی، اولویتهایی را در کنترل، کاهش، توقف و پیشگیری از جرائم را تهیه و به مرکز ارائه دهند، گفت: در استان خراسان رضوی سه اولویت سرقت، صدمات غیر عمدی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و توزیع، حمل و خرید و فروش آن را اولیت های خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: تاکنون 38 مورد از عناوین کیفری و حقوقی را در شعب تخصصی استان پیگیری کرده ایم که از آن جمله می توان به مبارزه با قتل، جرایم رایانه‌های، مبارزه با اراذل و اوباش، مبارزه با سرقت، جعل اسناد دولتی، مفاسد اخلاقی، مفاسد اقتصادی، تخلفات پزشکی، رسیدگی به تخلفات روسای ادارات و قاچاق کالا و ارز اشاره کرد.

شریعتی در خصوص اهداف راهبردی دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ارتقاء کیفیت دادگستری و تقویت سازو کار نظارت، بهبود زمان دادرسی، کاهش استفاده از موارد حبس و بازداشت تامینی، قضا زدایی و جرم زدایی، تخصص گرایی، حفظ و ارتقاء سلامت دادگستری، توسعه فرهنگ صلح و سازش، توسعه منابع مالی و فیزیکی و انسانی و نهادهای مدنی و شبه قضایی از جمله اهداف راهبردی دادگستری خراسان رضوی است.

وی با بیان اینکه دادگستری خراسان رضوی بعد از تهران،‌ بزرگترین واحد قضایی استانی است و بیشترین کادر قضایی را در خود جای داده است، گفت: بیشترین کمبود کادر قضایی در کشور بعد از تهران متعلق به استان خراسان رضوی است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین موضوع حجاب را نیازمند بحث فرهنگی و قضایی دانست و افزود: نباید با مسئله حجاب برخوردی افراطی و تفریطی داشت.

وی تاکید کرد: مصادیق بدحجابی کاملا مشخص شده و این مسئله هم مربوط به آقایان و هم خانم ها می شود لذا در پیشنهادی به استانداری خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از بحث های فرهنگی، انتطامی و قضایی و تبادل نظر در خصوص مقابله با پدیده بدحجابی شدیم.