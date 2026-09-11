به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین حجت قاسمخانی در خطبههای این هفته نمازجمعه با اشاره به روند پیروزیها و مقاومت انصارالله یمن اظهار داشت: سیر پیروزیهای انصارالله از سالهای ابتدایی دهه ۹۰ آغاز شد و این جریان توانست از یک گروه محلی در شمال یمن به یک بازیگر مهم و اثرگذار در معادلات سیاسی و نظامی این کشور تبدیل شود و پس از ورود انصارالله به صنعا، ائتلافی به رهبری عربستان با مداخله نظامی گسترده وارد میدان شد و ملت یمن سالها در شرایط سخت جنگ و محاصره مقاومت کرد، اما این فشارها نتوانست اراده مردم یمن را در هم بشکند.
امامجمعه خوی افزود: پیروزی یمن صرفاً یک پیروزی نظامی نیست، بلکه یک پیروزی سیاسی، اجتماعی و راهبردی است که معادلات منطقه را تغییر داده است و ملت یمن در سالهای طولانی محاصره و جنگ، باتکیهبر ظرفیتهای مردمی و قبایلی، خود را بازسازی کرد و نشان داد که مقاومت مردم پایه میتواند در برابر ائتلافهای قدرتمند نظامی نیز ایستادگی کند پس در این مسیر، یمنیها هزینه سنگینی پرداختند، اما هرچه فشار دشمن بیشتر شد، بر شجاعت، بصیرت و استقامت آنان نیز افزوده شد.
وی با اشاره به شکست عملیات نظامی دشمن در جبهه یمن تصریح کرد: در مقاطع مختلف، نیروهای متجاوز با تجهیزات پیشرفته و حمایتهای گسترده خارجی تلاش کردند مناطق راهبردی یمن را به تصرف خود درآورند، اما مقاومت مردم این طرحها را ناکام گذاشت و از صعده تا الحدیده و امروز در سواحل غربی یمن، یک واقعیت روشن شده است و آن اینکه ملتی که به توان خود و وعدههای الهی اعتماد کند، میتواند محاسبات قدرتهای بزرگ را برهم بزند.
قاسمخانی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه المُخا و مناطق غربی یمن گفت: آنچه امروز در میدان یمن شاهد آن هستیم، نتیجه سالها مقاومت و ایستادگی است و نزدیکشدن انصارالله به مناطق مشرف بر بابالمندب، اهمیت راهبردی این تحولات را دوچندان میکند؛ چراکه بابالمندب یکی از مهمترین گذرگاههای کشتیرانی و انتقال انرژی در جهان است بنابراین این تحولات نشان میدهد مقاومت یمن از مرحله دفاع صرف عبور کرده و به یک قدرت اثرگذار در معادلات منطقهای تبدیل شده است.
وی نخستین درس مقاومت یمن را توکل بر خدا و قطع امید از قدرتهای خارجی دانست و گفت: یمنیها نشان دادند اعتماد به وعدههای الهی یک شعار نیست، بلکه یک راهبرد عملی است و وقتی یک ملت به توان خود، ظرفیتهای مردمی و نصرت الهی تکیه کند، میتواند در برابر قدرتهایی که از پیشرفتهترین تجهیزات نظامی برخوردارند، مقاومت کند.
امامجمعه خوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع نفوذ اظهار کرد: یکی از خطرناک ترین سلاحهای دشمن، نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تغییر دستگاه محاسباتی مسئولان است و دشمن تلاش میکند با ایجاد تفرقه، بیاعتمادی میان مردم و مسئولان و تضعیف عزم ملی، تصمیماتی را به کشور تحمیل کند که در نهایت در پازل دشمن قرار میگیرد، گاهی خطرناکترین تصمیم، تصمیمی نیست که مسئول از روی خیانت بگیرد؛ بلکه تصمیمی است که فرد با تصور خدمت به کشور میگیرد، اما دستگاه محاسباتی او تحتتأثیر القائات دشمن قرار گرفته است.
حجت الاسلام قاسمخانی با هشدار نسبت به شکل گیری دوگانههای کاذب در جامعه افزود: امروز همه مسئولان باید نسبت به ایجاد شکاف اجتماعی و دوقطبیهای کاذب هوشیار باشند.
امام جمعه خوب گفت: دوگانههایی مانند جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی یا سازش و جنگ طلبی، اگر بدون تحلیل درست و باهدف ایجاد بدبینی و ناامیدی مطرح شوند، میتوانند سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کنند و حیات جریانهایی که به دنبال تضعیف اراده ملی هستند، در اختلاف و دوقطبیسازی است و در مقابل، وحدت، انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و مسئولان، این زمینه را از بین میبرد.
وی تأکید کرد: امروز دولت و همه ارکان حاکمیت باید در تصمیمات خود پیوست انسجام اجتماعی را جدی بگیرند و اجازه ندهند دشمن با جنگ ترکیبی و سلاح نفوذ، سنگرهای ذهنی جامعه را هدف قرار دهد و آنتیویروس این جنگ شناختی، بصیرت، وحدت، اعتماد به ظرفیتهای داخلی، توجه به مطالبات مردم و سنجش دقیق پیامدهای اجتماعی تصمیمات است.
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