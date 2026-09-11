آمریکا با تمام قدرت آمد، اما سیلی محکم از ملت ایران خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله یدالله صفری، در خطبههای نمازجمعه اظهار کرد: ستون فقرات نظامی و اقتصادی آمریکا در حال خورد شدن است و برای نجات آمریکا از این مخمصه، عدهای در خارج و داخل کشور شروع به فعالیت کردهاند تا با طرح شبهات، بین مردم دودستگی ایجاد کنند و اتحاد و حضور مردم در میدان را به هم بزنند تا از این طریق به دشمن شکستخورده کمک کنند.
وی افزود: ما با تمام وجود خدای عالم را شاکریم که پشتوپناه این مردم شد و او را بر شیطان بزرگ پیروز نمود آن خدایی که پیامبر اسلام را با تارعنکبوت در غار ثور از دست مشرکین نجات داد، نهتنها ملت ایران را از گرگهای درنده دنیا نجات داد، بلکه چنان قدرت خود را به نمایش گذاشت که این ملت تازه انقلاب کرده را بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی بر تمام مستکبرین عالم پیروز نمود.
امامجمعه گرمی گفت: آمریکا با تمام قدرت ظاهریاش برای تجزیه ایران و اسقاط نظام آمد، ولی چنان سیلی محکم از مردم و نیروهای مسلح خورد که کوس رسواییاش در عالم به صدا درآمد و ابهتش شکست و پایگاهها، ناوها، هواپیماها و همه عظمت پوشالیاش به دست ملت ایران فروریخت.
آیتالله صفری در پایان تأکید کرد: این قدرتنماییهای نیروی مسلح و مردم، یکروی سکه است، ولی روی دیگر سکه چیز دیگری است که باید از آن غفلت نکرد و آن این است که در داخل کشور عدهای وجود دارند که دائماً در حال خیانت به کشور هستند و نقش سفیر آمریکا در ایران را ایفا میکنند؛ چون نماینده آمریکا حرف میزنند و عمل میکنند و جای خالی سفارت آمریکا را پر کردهاند.
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