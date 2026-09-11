به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید رضا قدسی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اظهار کرد: میدان نبرد تغییر کرده و دشمن تلاش می‌کند با ایجاد شبهات، تفرقه و تزلزل، تاب‌آوری مردم و انسجام جامعه را هدف قرار دهد باید از ورود به شبهات پرهیز کرده و مراقب جوانان در برابر شبهات فکری و مالی باشیم.

وی افزود: مسئولان کشور اسلامی باید به فکر مردم باشند و از دولت، نیروهای مسلح و ارتش مقتدر کشور قدردانی می‌کنیم و نیروهای مسلح با حمایت دولت در مسیر دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم تلاش می‌کنند و باید در سخنان و مواضع خود هوشیار باشیم.

امام‌جمعه خلخال گفت: دشمن با هواپیماهای پیشرفته، زیردریایی‌های قدرتمند و کشتی‌های جنگی وارد میدان شد، اما با مقاومت ملت ایران روبه‌رو شدو امید دشمن به عوامل نفوذی در داخل کشور است و باید مراقب توطئه‌های دشمن باشیم و با جدیت در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.

حجت‌الاسلام قدسی در پایان تأکید کرد: مسئولان باید از وعده‌های غیرواقعی پرهیز کرده و مشکلات مردم را با جدیت پیگیری کنند؛ چراکه وعده‌های محقق‌نشده می‌تواند موجب بدبینی مردم شود و همچنین خطاب به نمایندگان مجلس تأکید می‌کنم که اگر ظرفیتی برای استخدام در اختیار دارید، از به‌کارگیری بستگان خود پرهیز کرده و در چارچوب قانون و با شرایط برابر برای همه اقدام کنید.