تیم ملی فوتبال آمریکا حذف شد / صعود غنا به مرحله یک چهارم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی از ساعت 23 روز شنبه تیم های ملی فوتبال آمریکا و غنا در ورزشگاه " رویال بافوکنگ" شهر روسنبرگ به مصاف هم رفتند.

در این دیدار که به قضاوت " ویکتور کاسسای " از هندوراس برگزار شد، تیم ملی فوتبال غنا با برتری 2 بر یک برابر آمریکا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

این دیدار در 90 دقیقه با نتیجه 1 بر 1 به پایان رسید اما غنا در 15 دقیقه اول وقت اضافه یک گل از آمریکا پیش افتاد. آمریکا تا پایان 30 دقیقه وقت اضافه موفق به گشودن دروازه غنا نشد تا از گردونه رقابتها کنار برود.

در روز دوم از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی امروز یکشنبه دو دیدار طبق برنامه زیر برگزار می شود:

یکشنبه 6 تیرماه:

* آلمان - انگلیس - ساعت 18:30 - ورزشگاه مانگوانگ

* مکزیک - آرژانتین - ساعت 23 - ورزشگاه ژوهانسبورگ