کاهش تصادفات با اجرای طرح ساماندهی وسایل نقلیه در بیله سوار

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سرهنگ بهروز نیکنام بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح با ساماندهی موتور سواران از اول سال جاری در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفته بود.

وی افزود: در این مدت بیش از 150 دستگاه موتور سیکلت به علت تخلفات ترافیکی از جمله عدم استفاده از کلاه ایمنی، نداشتن مدارک کافی و عبور از محلهای ممنوعه توقیف و به پارکینگ انتقال یافته اند.

فرمانده انتظامی بیله سوار کاهش تصادفات حادثه ساز، کاهش خسارات جانی و مالی، پیشگیری از مزاحمتهای ترافیکی و.. را از جمله مهمترین اهداف اجرایی این طرح عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این مدت و در راستای اجرای طرح انضباط ترافیکی بیش از 70 دستگاه خودروی متخلف نیز به علت ارتکاب به تخلفات حادثه ساز توقیف شده اند.

نیکنام خروجی با اشاره به کاهش تصادفات چشمگیر در سه ماهه اول سال جاری با اجرای این طرح ابراز داشت: طرح فوق تا پایان سال در منطقه اجرا و در آن با تخلفات موتور سیکلت و خودرو برخورد جدی صورت خواهد گرفت.