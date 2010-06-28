پیست موتورسواری سرایان برای برگزاری مسابقات کشوری آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه تجلیل از "محمد خانی" یکی از ورزشکاران شهرستان سرایان با اشاره به کسب مقام دوم کشوری توسط این ورزشکار بیان داشت: ورزشکارانی که به عضویت تیم ملی درآیند همه هزینه های ریز و درشت آنان علاوه بر پاداش 20 میلیون ریالی تامین می شود.

وی با تشریح مشکلات هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان گفت: تربیت بدنی استان با توجه به وجود استعدادهای بالا در رشته موتورسواری در صورت تمایل مسئولان سرایان آماده استقرار هیئت ورزشی موتورسواری در این شهرستان است و محدودیتی در این راستا وجود ندارد.



وی اقدام هیئت موتورسواری شهرستان سرایان برای اعلام میزبانی برگزاری مسابقات کشوری این رشته را با توجه به آماده نبودن پیست موتورسواری شهرستان شتاب زده دانست و در عین حال قول داد تا شهریور ماه پیست موتورسواری سرایان آماده برگزاری مسابقات قهرمانی کشور شود.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار لازم برای آماده سازی این پیست منظور شده است و مسئولان شهرستان نیز باید در جلسه کمیته برنامه ریزی برای آن اولویت ویژه قائل شوند.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی تجلیل و حمایت مادی و معنوی از ورزشکاران صاحب مقام کشوری را وظیفه مسئولان و حق ورزشکاران برشمرد و تصریح کرد: اصرار ما بر این است تا این اقدامات در مسیر شکوفایی استعدادهای جوانان استان مثمر ثمر واقع شود.