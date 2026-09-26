آغاز عملیات حفاظت از مجسمه شاپور ساسانی پس از ۷۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین ابراهیمی گفت: قرارداد اجرای طرح حفاظت و ساماندهی مجسمه شاپور اول ساسانی، نخستین اقدام جدی برای حفاظت از این پیکره پس از حدود هفت دهه از برپایی مجدد آن به شمار می‌رود.

مدیر پایگاه منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس افزود: در مرحله نخست این پروژه چهار اقدام اساسی در دستور کار قرار گرفته که مستندسازی دقیق و علمی پیکره نخستین محور آن است.

وی ادامه داد: این مستندسازی با استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه و بلند و بهره‌گیری از پهپاد و دوربین انجام می‌شود و بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده، طرح کلی حفاظت از این اثر تاریخی تهیه خواهد شد.

قطعات جداشده مجسمه ساماندهی می‌شوند

ابراهیمی بیان کرد: در گام دوم، یک داربست فنی و حفاظتی به ابعاد چهار در چهار متر و ارتفاع هفت متر در اطراف مجسمه نصب می‌شود تا دسترسی ایمن و مناسب تیم‌های حفاظت و مرمت به بخش‌های مختلف پیکره فراهم شود.

وی ایجاد حفاظ شفاف پلی‌کربناتی در اطراف مجسمه را سومین اقدام این مرحله عنوان کرد و گفت: این حفاظ با فاصله‌ای مناسب و ایمن از پیکره نصب می‌شود تا از دسترسی مستقیم بازدیدکنندگان و لمس مجسمه جلوگیری شود.

مدیر پایگاه منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس ساماندهی و حفاظت از قطعات جداشده مجسمه را چهارمین محور مرحله نخست پروژه اعلام کرد و افزود: قطعاتی از پیکره در اطراف اثر پراکنده است که در این مرحله ساماندهی و حفاظت خواهند شد.

ابراهیمی درباره زمان اجرای طرح گفت: پیش‌بینی می‌شود مرحله نخست پروژه حدود سه ماه به طول بینجامد و کل طرح نیز طی دو سال و نیم اجرا شود.

وی افزود: پس از پایان عملیات، داربست‌های فنی و حفاظتی نصب‌شده جمع‌آوری خواهد شد.

مجسمه شاپور نیازمند اقدامات تخصصی و اضطراری است

مدیر پایگاه منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس با تأکید بر ضرورت حفاظت تخصصی از این پیکره تاریخی گفت: مجسمه شاپور آخرین بار در دوره پهلوی دوم سرپا شده و برای آن پاهای سیمانی نصب شده بود و از آن زمان تاکنون اقدام مرمتی جدی روی این اثر انجام نشده است.

ابراهیمی افزود: بررسی‌های مقدماتی نشان داده است که پیکره شاپور به اقدامات فنی و تخصصی اضطراری نیاز دارد و اجرای مرحله نخست این پروژه می‌تواند گام ابتدایی برای حفاظت اصولی از این اثر ارزشمند تاریخی باشد.