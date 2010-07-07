  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۸:۴۹

استراتژی فرهنگی باید با بهره‎‌گیری از بینش عمیق دینی تغییر کند

استراتژی فرهنگی باید با بهره‎‌گیری از بینش عمیق دینی تغییر کند

مشاور امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ضرورت ایجاد تغییر در استراتژی فرهنگی براساس شرایط روز گفت: احیای جهان اسلام باید با یافتن عناصر فرهنگی تمدن زا در تمام عرصه‌ها صورت گیرد تا جامعه به سمت تمدن سازی حرکت کند.

دکتر محمد علی آذرشب مشاور امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تغییر استراتژی فرهنگی در عرصه دین گفت: مسائل استراتژیک براساس شرایط موجود دنیا مطرح می شوند، به طوری که ما باید به عنوان مثال تهاجم فرهنگی علیه خود را بررسی کرده و به تمرکز روی این موضوع پردازیم تا مشخص شود با چه معیارهایی باید علیه آن موضع بگیریم و چگونه باید فرهنگ خود را به زبان روز و اصیل ارائه دهیم.

وی افزود: استراتژیهایی که نوشته شده همواره نیاز به تجدید نظر دارد. چرا که ابزارها، گفتمانها، طرز تفکرها، شرایط محیطی، داخلی و خارجی درحال تغییر است و ما براساس این تغییرات باید در استراتژی خود تجدید نظر کنیم.

دکتر آذرشب با اشاره به اینکه باید براساس بینش عمیق تر و دقیق تر نسبت به مسائل دینی، اسلامی و ملی این استراتژی را مورد تجدید نظر قرار دهیم گفت: این طور نیست که دینی وجود دارد و لاغیر، در دین ما اجتهاد وجود دارد و می توان نسبت به مسائل مختلف بینش جدید دینی ارائه داد.

مشاور امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: ما همواره باید گفتمان خود را نو کنیم و با بررسی تأثیرات داخلی و جهانی آن به رفع نقصانهای بپردازیم و براساس این مطالعات دقیق باید نسبت به مسائل استراتژی فرهنگی خود نیز تجدید نظر کنیم.

وی در رابطه با راهبردهای احیای جهان اسلام تصریح کرد: جهان اسلام در حال حاضر جایگاهی میان تمدنهای معاصر ندارد. چرا که در جهان اسلام حرکت فرهنگی که تمدن زا باشد ندارد. زمانی جهان اسلام در عرصه های علمی، فکری و فرهنگی حرف اول را می زد اما به دلایلی افول کرد، این مسئله به دین باز نمی گردد از نظر ما مسلمانان دستورات دین اسلام با تمام اعصار و زمانها همخوانی دارد، اما مسلمانان با افول سطح بیداری و احیا گری وجود خود دچار مشکل شده اند. موجود زنده همواره درحال تکامل و حرکت است، اما زمانی که حیات در او افول یابد این حرکت متوقف می شود.

محمد علی آذرشب اظهار داشت: بسیاری از متفکران مسلمان در پی احیا شدن جهان اسلام براساس یافتن عناصر فرهنگی تمدن زا هستند. یافتن این عناصر که در آن میان می توان به عزت، همت و بازگشت به هویت اشاره کرد عوامل تمدن زا هستند که باید در سطح آموزشی، رسانه ای، ادبیات و سایر عرصه های تأثیرگذار فعال شده تا جامعه به سمتی حرکت کند که تمدن سازی داشته باشد. 

کد مطلب 1113371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها