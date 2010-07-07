دکتر محمد علی آذرشب مشاور امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تغییر استراتژی فرهنگی در عرصه دین گفت: مسائل استراتژیک براساس شرایط موجود دنیا مطرح می شوند، به طوری که ما باید به عنوان مثال تهاجم فرهنگی علیه خود را بررسی کرده و به تمرکز روی این موضوع پردازیم تا مشخص شود با چه معیارهایی باید علیه آن موضع بگیریم و چگونه باید فرهنگ خود را به زبان روز و اصیل ارائه دهیم.

وی افزود: استراتژیهایی که نوشته شده همواره نیاز به تجدید نظر دارد. چرا که ابزارها، گفتمانها، طرز تفکرها، شرایط محیطی، داخلی و خارجی درحال تغییر است و ما براساس این تغییرات باید در استراتژی خود تجدید نظر کنیم.

دکتر آذرشب با اشاره به اینکه باید براساس بینش عمیق تر و دقیق تر نسبت به مسائل دینی، اسلامی و ملی این استراتژی را مورد تجدید نظر قرار دهیم گفت: این طور نیست که دینی وجود دارد و لاغیر، در دین ما اجتهاد وجود دارد و می توان نسبت به مسائل مختلف بینش جدید دینی ارائه داد.

مشاور امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: ما همواره باید گفتمان خود را نو کنیم و با بررسی تأثیرات داخلی و جهانی آن به رفع نقصانهای بپردازیم و براساس این مطالعات دقیق باید نسبت به مسائل استراتژی فرهنگی خود نیز تجدید نظر کنیم.

وی در رابطه با راهبردهای احیای جهان اسلام تصریح کرد: جهان اسلام در حال حاضر جایگاهی میان تمدنهای معاصر ندارد. چرا که در جهان اسلام حرکت فرهنگی که تمدن زا باشد ندارد. زمانی جهان اسلام در عرصه های علمی، فکری و فرهنگی حرف اول را می زد اما به دلایلی افول کرد، این مسئله به دین باز نمی گردد از نظر ما مسلمانان دستورات دین اسلام با تمام اعصار و زمانها همخوانی دارد، اما مسلمانان با افول سطح بیداری و احیا گری وجود خود دچار مشکل شده اند. موجود زنده همواره درحال تکامل و حرکت است، اما زمانی که حیات در او افول یابد این حرکت متوقف می شود.

محمد علی آذرشب اظهار داشت: بسیاری از متفکران مسلمان در پی احیا شدن جهان اسلام براساس یافتن عناصر فرهنگی تمدن زا هستند. یافتن این عناصر که در آن میان می توان به عزت، همت و بازگشت به هویت اشاره کرد عوامل تمدن زا هستند که باید در سطح آموزشی، رسانه ای، ادبیات و سایر عرصه های تأثیرگذار فعال شده تا جامعه به سمتی حرکت کند که تمدن سازی داشته باشد.