سرعت باد در «نیر» به ۷۳ کیلومتر بر ساعت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته هواشناسی استان یزد هشدار سطح زرد هواشناسی در یزد را صادر کرد.

بر اساس هشدار صادر شده پیش‌بینی می‌شود در این مدت شاهد وزش باد به نسبت شدید، احتمال خیزش گرد و خاک، نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور و کاهش تدریجی دما در نقاط مختلف استان باشیم.

این هشدار و پایداری سامانه جوی تا پیش از ظهر یکشنبه ادامه خواهد داشت.

طبق داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته تا صبح شنبه بیشینه سرعت باد ثبت‌شده در مناطق مختلف به شرح زیر است؛ نیر ۷۳ کیلومتر بر ساعت، کهدوئیه ۶۲ کیلومتر بر ساعت، اشنیز، خرانق، خضرآباد و اشکذر ۵۷ کیلومتر بر ساعت و ساغند ۵۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.