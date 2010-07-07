بزرگراه 14 کیلومتری کاشمر - خلیل آباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، حسین غلامزاده با اشاره به مطلب فوق افزود: عملیات اجرایی این مسیر در راستای کاهش تصادفات رانندگی جاده ای در سال 86 آغاز شد و خوشبختانه امسال پس از صرف اعتباری بالغ بر 66 میلیارد ریال به پایان رسیده است.

رئیس اداره راه و ترابری کاشمر، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بزرگراه خلیل آباد- بردسکن به طول 12 کیلومتر گفت: با توجه به برنامه های اداره کل راه و ترابری استان در خصوص افزایش ضریب ایمنی تردد خودروها در محورهای پر رفت و آمد، احداث بزرگراه خلیل آباد- بردسکن به عنوان بخشی از اقدامات این اداره در بخش حمل و نقل جاده ای آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: مسیری که عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد 12 کیلومتر طول دارد و اعتباری که برای احداث این بزرگراه در نظر گرفته شده بالغ بر 100میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس اداره راه و ترابری کاشمر اجرای عملیات بهسازی و آسفالت یک مسیر روستایی دو کیلومتری را نیز از دیگر پروژه های آماده بهره برداری حوزه استحفاظی شهرستان ذکر کرد و افزود: برای بهسازی و آسفالت مسیر روستایی هند آباد که 18 خانوار دارد نیز بیش از یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

