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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

حاصل یک سال تلاش کارشناسان ادبیات کودک گزارش می‌شود

حاصل یک سال تلاش کارشناسان ادبیات کودک گزارش می‌شود

گزارش دهی سالانه گروه های بررسی شورای کتاب کودک با ارائه گزارش ۵ گروه در کتابخانه تحقیقاتی شورا آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، 15 گروه بررسی دیگر شورا نیز در روزهای سه شنبه بیست و دوم، یک شنبه بیست و هفتم و سه شنبه بیست و نهم تیر گزارشهای خود از بررسی کتابهای کودک و نوجوان را ارائه می کنند.

بنا بر سنت شورای کتاب کودک، تیر ماه پایان سال کاری گروه های بررسی به شمار می رود و این گروه ها باید جمع بندی فعالیت سالانه خود را به اعضای شورا و علاقه مندان به ادبیات کودک ارائه کنند.

حاصل کار یک ساله گروه های بررسی سپس در کتابشناسی تحلیلی- توصیفی شورای کتاب کودک منتشر می شود تا مورد استفاده ناشران، مدرسه ها، خانواده ها و کتابداران قرار گیرد.

ویژگی این جلسات این است که همه علاقه مندان به ادبیات کودکان می توانند در جلسه های گزارش دهی گروه های بررسی در شورای کتاب کودک حاضر شوند. 

کد مطلب 1113819

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