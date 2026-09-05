به گزارش خبرنگار مهر، ناهید زهدی، بانوی هاکی‌باز خراسان جنوبی، با دعوت کادر فنی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی هاکی جمهوری اسلامی ایران فراخوانده شد.

در ادامه روند شناسایی و دعوت از برترین استعدادهای هاکی کشور، ناهید زهدی از خراسان جنوبی در جمع بازیکنان دعوت‌شده به اردوی تیم ملی پیوست.

این اردو به میزبانی استان تهران از ۱۳ لغایت ۱۹ شهریورماه برگزار می‌شود و ملی‌پوشان دعوت‌شده در این مدت زیر نظر کادر فنی، تمرینات تخصصی و برنامه‌های آماده‌سازی خود را دنبال خواهند کرد.

اسفندیار صفایی سرمربی تیم ملی، هدایت این اردو را بر عهده دارد و حضور مجدد ناهید زهدی در اردوی تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه هاکی خراسان جنوبی و روند رو به رشد این رشته ورزشی در استان است؛ ظرفیتی که با حمایت هیئت هاکی و مجموعه ورزش و جوانان استان، زمینه حضور ورزشکاران خراسان جنوبی در سطوح ملی را فراهم کرده است.

گفتنی است؛ ناهید زهدی پیش از این نیز در مراحل مختلف اردوهای تیم ملی حضور داشته و با تداوم حضور در جمع برترین‌های کشور، مسیر خود را برای تثبیت جایگاهش در تیم ملی دنبال می‌کند.