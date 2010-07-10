پیشرفت اجرای فاز 15 و 16 پارس جنوبی به 46 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نفت و گاز پارس با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت پیشرفت ساخت طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی با اشاره به پیشرفت 46 درصدی اجرای این 2 فاز مشترک گازی تا پایان خرداد ماه امسال اعلام کرد: در 93 روز نخست امسال پیشرفت عملیات اجرایی ساخت پالایشگاه خشکی از مرز 49 درصد گذشت که شامل بخشهای مدیریت، مهندسی، تدارکات کالا و خدمات عمومی است.

بر این اساس بخش مدیریت طرح ساخت پالایشگاه ساحلی با پیشرفتی 49 درصدی همراه بوده و سهم بخشهای مهندسی، تدارکات کالا و خدمات عمومی نیز به ترتیب 78 درصد ، 55 درصد و 29 درصد پیشرفت اجرایی داشته اند.

همچنین ساخت آبگیر طرح توسعه فازهای 15 و16 پارس جنوبی با 72 درصد پیشرفت در حال تکمیل بوده که آب مورد نیاز سایر فازهای در دست اجرا نیز از این آبگیر تامین خواهد شد.

در بخش سکوهای دریایی طرح که از پیشرفتی 41 درصدی برخوردار است که بخشهای مهندسی، مدیریت و خدمات عمومی پروژه به ترتیب از 70 درصد، 39 درصد و همچنین 52 درصد پیشرفت برخوردارند.

از سوی دیگر تا پایان خرداد ماه امسال عملیات لوله گذاری دریایی با 82 درصد پیشرفت در آستانه تکمیل شدن قرار دارد که بخشهای مهندسی، تدارکات کالا، عملیات ساخت و خدمات عمومی پروژه به ترتیب از 90 درصد، 98 درصد، 58 درصد و 77درصد پیشرفت برخوردار بوده است.

در آغاز تیرماه امسال عملیات ساخت مخازن LPG نیز با پیشرفتی 68 درصدی در حال ساخت است و بدین ترتیب با توجه به تداوم حفاری در این دو فاز که با 34 درصد پیشرفت ادامه دارد ، پیش بینی می شود که تا 20 ماه آینده به بهره برداری برسند.

به گزارش مهر، عملیات اجرایی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی از دی ماه سال 1385 آغاز شده است.

هدف از طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، 75 هزار بشکه میعانات گازی، سالیانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع (LPG )، یک میلیون تن اتان برای تامین خوراک واحدهای پتروشیمی و روزانه 400 تن گوگرد است.