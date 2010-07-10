معاون وزیر خارجه از دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرحی معاون وزیر امور خارجه برای شرکت در نشست سالانۀ مقامات بلند پایه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) به نیویورک سفر کرده، در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا رسیدگی به وضعیت ایرانیـان مقیم خارج از کشور را یکی از اولویت های کاری اصلی دولت دهم جمهوری اسلامی ایران بیان کرد.

وی همچنین به منظور رسیدگی به امور ایرانیان مقیم آمریکا و بازدید از دفتر حفاظت منافع کشورمان به واشنگتن سفر کرد و با حضور در جمع ایرانیان، خدمت به هموطنان مقیم خارج از کشور و تلاش برای حل مشکلات آنان را یک وظیفۀ مذهبی و ملی و اقدامی مهم خواند.

فرحی همچنین یادآور شد که کارکنان دفتر حفاظت باید از این فرصت بی نظیر خدمت برای جلب رضایت خداوند و تأمین خاطر ایرانیان به شایسته ترین وجه ممکن بهره ببرند.

معاون اداری و مالی وزیر امور خارجه همچنین در جریان این سفر ضمن بازدید از دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن در بخش مراجعین حضور یافت و از نزدیک با تنی چند از ایرانیان مقیم صحبت و در جریان مشکلات و نظرات آنان قرار گرفت.

فرحی در جمع کارکنان دفتر حفاظت منافع کشورمان در واشنگتن با اشاره به جایگاه برجستۀ ایرانیان در سراسر جهان، در مورد ایرانیان مقیم آمریکا گفت که طبق آمار ارائه شده آنان یکی از موفق ترین گروههای مهاجر در این کشور می باشند که این امر افزایش کیفی و کمی خدمات به این هموطنان را ارزشمندتر می کند.

فرحی همچنین در جلسه ای با مسئولان دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن در جریان وضعیت خدمات رسانی به ایرانیان مقیم آمریکا و مشکلات آنها قرار گرفت.

وی در این جلسه در خصوص نحوۀ خدمات رسانی به هموطنان با تأکید بر ضرورت بررسی از نزدیک مسایل ایرانیان مقیم خارج توسط مقامات مسئول کشور، آخرین برنامه ها و اقدامات پیرامون ارتقاء ظرفیت و توانمندی های وزارت امور خارجه، شورای عالی ایرانیان و سایر دستگاههای ذیربط جهت ارائۀ خدمات شایسته تر به این هموطنان را تشریح کرد.

فرحی که در ادامه بازدید قبلی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از دفتر حفاظت منافع و در راستای بهبود و تسریع در رسیدگی به مشکلات و نیازهای ایرانیان مقیم آمریکا به واشنگتن سفر کرده بود، ضمن بررسی وضعیت و امکانات دفتر حفاظت منافع، دستورات لازم را برای ارائۀ خدمات گسترده تر به هموطنان ایرانی مقیم این کشور صادر کرد.