وزیر نیرو برای افتتاح چند طرح وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، ظهر دوشنبه در سفری به استان کرمانشاه وارد این استان شد و مورد استقبال منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.



فتح‌الله حسینی، نماینده مردم شهرستان‌های گیلانغرب، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم استقبال از وزیر نیرو حضور داشت.



علی‌آبادی در جریان این سفر قرار است از برخی طرح‌های حوزه نیرو در استان کرمانشاه بازدید و چند طرح را افتتاح کند.



این سفر با هدف بررسی وضعیت طرح‌های زیرساختی حوزه نیرو و پیگیری روند اجرای پروژه‌های مرتبط در استان انجام شده است.



بر اساس برنامه سفر وزیر نیرو، افتتاح طرح‌های مختلف در حوزه آب و برق و بررسی مسائل و نیازهای این بخش‌ها از محورهای حضور وی در کرمانشاه خواهد بود.



مسئولان استان کرمانشاه نیز در جریان این سفر، مسائل و مطالبات استان در حوزه آب و برق را با وزیر نیرو مطرح و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی تأکید خواهند کرد.