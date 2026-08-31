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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

وزیر نیرو برای افتتاح چند طرح وارد کرمانشاه شد

وزیر نیرو برای افتتاح چند طرح وارد کرمانشاه شد

کرمانشاه - وزیر نیرو ظهر دوشنبه با استقبال استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان وارد استان شد تا چند طرح حوزه نیرو را افتتاح کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، ظهر دوشنبه در سفری به استان کرمانشاه وارد این استان شد و مورد استقبال منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

فتح‌الله حسینی، نماینده مردم شهرستان‌های گیلانغرب، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم استقبال از وزیر نیرو حضور داشت.

وزیر نیرو برای افتتاح چند طرح وارد کرمانشاه شد


علی‌آبادی در جریان این سفر قرار است از برخی طرح‌های حوزه نیرو در استان کرمانشاه بازدید و چند طرح را افتتاح کند.

این سفر با هدف بررسی وضعیت طرح‌های زیرساختی حوزه نیرو و پیگیری روند اجرای پروژه‌های مرتبط در استان انجام شده است.

بر اساس برنامه سفر وزیر نیرو، افتتاح طرح‌های مختلف در حوزه آب و برق و بررسی مسائل و نیازهای این بخش‌ها از محورهای حضور وی در کرمانشاه خواهد بود.

مسئولان استان کرمانشاه نیز در جریان این سفر، مسائل و مطالبات استان در حوزه آب و برق را با وزیر نیرو مطرح و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی تأکید خواهند کرد.

کد مطلب 6933197

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