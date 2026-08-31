وزیر نیرو برای افتتاح چند طرح وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، ظهر دوشنبه در سفری به استان کرمانشاه وارد این استان شد و مورد استقبال منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی قرار گرفت.
فتحالله حسینی، نماینده مردم شهرستانهای گیلانغرب، سرپلذهاب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم استقبال از وزیر نیرو حضور داشت.
علیآبادی در جریان این سفر قرار است از برخی طرحهای حوزه نیرو در استان کرمانشاه بازدید و چند طرح را افتتاح کند.
این سفر با هدف بررسی وضعیت طرحهای زیرساختی حوزه نیرو و پیگیری روند اجرای پروژههای مرتبط در استان انجام شده است.
بر اساس برنامه سفر وزیر نیرو، افتتاح طرحهای مختلف در حوزه آب و برق و بررسی مسائل و نیازهای این بخشها از محورهای حضور وی در کرمانشاه خواهد بود.
مسئولان استان کرمانشاه نیز در جریان این سفر، مسائل و مطالبات استان در حوزه آب و برق را با وزیر نیرو مطرح و بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی تأکید خواهند کرد.
نظر شما