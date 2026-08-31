به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، امیرباقری با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان بانک مسکن، اظهار کرد: این بانک با وجود دشواری‌های اقتصادی، سال مطلوبی را پشت سر گذاشت و توانست با مدیریت منابع و مصارف، بخشی از ناترازی‌های موجود را ساماندهی کند.

عملکرد مثبت در مدیریت منابع

وی افزود: یکی از شاخص‌های مهم عملکرد بانک مسکن، رساندن اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به صفر است؛ همچنین سپرده‌های بانک در این دوره، ۵۶ درصد رشد داشته که دستاوردی قابل توجه به شمار می‌رود.

تاکید بر تداوم روند تقویت سرمایه بانک مسکن

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی درباره حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی از افزایش سرمایه بانک مسکن، گفت: در سال گذشته، ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک مسکن افزوده شد و نسبت کفایت سرمایه بانک نیز به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد ارتقا یافت.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت ابزارهای تأمین مالی بخش مسکن و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک با حمایت وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: برنامه‌ریزی شده در سال جدید نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تأمین منابع نقدی، روند تقویت سرمایه بانک مسکن تداوم یابد تا این بانک بتواند خدمات مؤثرتری به متقاضیان و بخش مسکن ارائه کند.

توسعه ابزارهای تأمین مالی مسکن ضروری است

باقری همچنین بر ضرورت اصلاح و توسعه ابزارهای تأمین مالی در بازار پول و سرمایه، تجهیز منابع و طراحی روش‌های اعتباری و اقساطی متناسب با نیازهای بخش مسکن تأکید و خاطرنشان ساخت: این اقدام می‌تواند به ایفای مؤثرتر تعهدات این بانک در تأمین مالی طرح‌های مسکن، از جمله نهضت ملی مسکن، کمک کند.