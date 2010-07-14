قدیمی ترین کلیسای جهان میزبان سه هزار زائر ارمنی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرپرست فرمانداری چالدران صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های مراسم مذهبی قره کلیسا و در حضور اعضای شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان و مسئولان ادارات چالدران گفت: این زائران برای اجرای مراسم مذهبی عشای ربانی یا باداراک، 26 تیر ماه سالجاری در این کلیسا حضور خواهند یافت.

رضا محبوبی با بیان اینکه تمام امکانات رفاهی، خدماتی، ایمنی برای رفاه حال زائران تدارک دیده شده است، افزود: در راستای خدمات رسانی بهتر به زائران از لحاظ درمانی اورژانس سیار با مجهز شدن به امکانات ویژه به صورت شبانه روزی در طول اقامت این تعداد زائر در این محل مستقر خواهد شد.

اوهانیان رئیس شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اعلام اینکه ملت ایران اسلامی از هر گروه، طایفه، دین، مذهب و زبان به ایرانی بودن خود افتخار می کند، افزود: استکبار جهانی همواره دنبال ایجاد تفرقه و نفاق میان ملت ایران بوده در حالیکه این ملت با وجود اقوام و مذاهب مختلف با همزیستی مسالمت آمیز و وحدت یکپارچه خود تمامی توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علت وجود کهن ترین کلیسای جهان در ایران است که تادئوس مقدس یکی از 12 حواری مسیح به شوق ابلاغ احکام الهی به سوی ایران به راه می افتد و دست تقدیر موجب می شود که دختر پادشاه وقت ساندخت جزو گروندگان به دین مسیحت باشد.

تلقین ناشی از نادانی و تعصب زیردستان پادشاه سبب غضب پادشاه بر گروندگان به دین جدید شده و آتش خشم پادشاه دخترش را به همراه تادئوس مقدس با سه هزار و 500 همراهشان را در بر می گیرد، جسد دختر را بر تپه ای و جسد تادئوس را به همراه حدود سه هزار و 500 نفر از همراهانش بر تپه ای دیگر دفن می کنند و محراب قدیمی ترین کلیسای جهان بر جسد حواری مسیح آرام می گیرد.

به هر روی این کلیسا امروزه به مناسبت جشنی سالانه، اواخر تیرماه هر سال میعادگاه ارمنیان ایران و جهان و مجموعه ای از انگیزه های اعتقادی، قومی، سنتی، خانوادگی، عاطفی، تفریحی و همچنین مسافرت و استفاده از آب و هوای ییلاقی و دیدار دوستان و آشنایان است.

یکی از آداب پسندیده در طول زیارت سه روزه، آیین های غسل تعمید کودکان و نوجوانان ارمنی در این کلیسا است، زیرا عده ای براین عقیده اند که تعمید کودکانشان در نخستین کلیسای حضرت مسیح و محل شهادت حواری آن حضرت، همراه با خیر و برکت خواهد بود، گروهی نیز فرزندانشان را با نذر و نیت در آنجا غسل تعمید می دهند و به همین خاطر سن غسل تعمید گیرندگان گاه به ۱۵ و ۲۰ سال هم می رسد.

در دو کیلومتری شمال غرب کلیسا، بر بلندایی، نمازخانه ای وجود دارد که طبق گفته ها محل شهادت ساندوخت، اولین شهیده مسیحی است که قدمت آن هم به کهنی قره کلیسا می باشد.

قره کلیسای چالدران یک از آثار تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی از بناهای مذهبی متعلق به ارامنه بوده که در جنوب ماکو و 20 کیلومتری شمال شرقی چالدران در کنار روستایی به همین نام واقع شده، قره در زبان آذری به معنای سیاه و وجه تسمیه این نام سیاه بودن قسمتی از کلیسا است.

این کلیسا در دوره های مختلفی، به دلایل مختلف ویران و مجددا بازسازی شده است. در سال 1230 میلادی (616 هجری) هنگام حمله چنگیز، قسمت بزرگی از این کلیسا ویران شد، ولی هنگام اقامت هلاکوخان مغول در آذربایجان، خواجه نصیرالدین طوسی به مرمت آن همت گماشت.

فره کلیسا یک بار نیز در زلزله ای که در سال 1319 میلادی اتفاق افتاد، ویران شد و بنا بر روایت آندرانیک هویان، سندی درباره تعمیر آن به وسیله زکریای قدیس در سال 1329 در دست است.