اعتراف رژیم صهیونیستی به ارتباط نظامی با گروهک منافقین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان( خانواده شهدای ترور کشور)، "الیعازر تسفریر" رئیس دفتر سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) در کردستان عراق در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل اظهار داشت : ما مدتهاست که با کُردهای معارض در کردستان عراق ارتباط خوبی داریم و هیئتهای گونگانی برای همکاری به این منطقه اعزام کرده ایم که در برخی موارد، مشاوران نظامی نیز در این هیئتها حضور داشتند.



وی افزود : ما نیروهای کُرد معارض عراقی را در اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) و کردستان آموزش داده ایم و برخی از آموزشهای ما به این افراد نیز در پادگان سازمان مجاهدین خلق(منافقین) صورت گرفته است.



منافقین تا کنون ارتباطهای گسترده ای که با رژیم صهیونیستی داشته اند که همواره و به دلیل حساسیت عمومی بالای مردم اریان به این رژیم اشغالگر، تلاش کرده اند از رسانه ای کردن و پرداختن به ابعاد دیدارها و همکاریهای خود با رژیم صهیونیستی پرهیز کنند.



دیدار مریم رجوی(همسر سرکرده منافقین) با "جدعون مائیر" سفیر رژیم صهیونیستی در ایتالیا در جریان سفرش به رم، حمایت وی از افسانه هولوکاست، پوشش و حمایت ماهواره ای تل آویو برای پخش برنامه های تلویزیونی منافقین، ارتباط رسانه ای میان منافقین و اسرائیل که همچنان ادامه دارد و مواردی از این دست از جمله موارد شاخص ارتباط میان این فرقه و رژیم اسرائیل است که بارها در رسانه های گروهی به آن اشاره شده، اما واکنش منافقین در این زمینه تکذیب و انکار بوده و مسئولان صهیونیست هم ترجیح داده اند در برابر انتشار این خبرها سکوت کنند.

خاطر نشان می شود دولت عراق پرونده امنیتی اردوگاه عراق جدید(اشرف) را اوایل سال گذشته میلادی از نظامیان آمریکایی تحویل گرفت و نیروی امنیتی ویژه ای برای حمایت از این اردوگاه تشکیل داد؛ حدود 3466 عضو گروهک منافقین در این اردوگاه به سر می برند.



از سوی دیگر، دادگاه عالی جنایی عراق چند روز پیش حکم بازداشت دو سرکرده اصلی گروهک تروریستی منافقین را صادر کرد و از پلیس بین الملل خواست آنها را دستگیر و به بغداد تحویل دهد.



گفتنی است هفته گذشته طی مراسمی که مقامات ارتش عراق و آمریکا در آن حضور داشتند پرونده امنیتی اردوگاه اشرف (محل اقامت گروهک منافقین) در استان دیاله به نیروهای عراقی واگذار شد. امنیت این محل از سال 2003 تاکنون یعنی از زمان اشغال عراق توسط نیروهای چندملیتی در اختیار نظامیان آمریکایی بود.



اردوگاه اشرف دراستان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید. گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شده است.