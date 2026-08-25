به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه سه‌شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران ساری با بیان اینکه شفافیت باید در عرصه عمل و نه صرفاً در شعار مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: رسانه یکی از پایه‌های توسعه در مرکز استان است و خبرنگاران می‌توانند با مطالبه‌گری و ارائه مشورت‌های درست، به مدیران برای تصمیم‌گیری بهتر کمک کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مدیریت شهری ساری افزود: در شرایطی که شهرداری با محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات درآمدی مواجه است، با همراهی شورای اسلامی شهر و تلاش مجموعه مدیریت شهری، حرکت‌هایی برای توسعه شهر آغاز شده است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد: نباید همه اقدامات انجام‌شده را تعطیل یا نادیده گرفت، بلکه باید از کارهای مثبت حمایت و در عین حال، روند اجرای طرح‌ها را با جدیت دنبال کرد.

بابایی کارنامی با انتقاد از نگاه‌های اختلاف‌افکنانه در مرکز استان تصریح کرد: ساری طی چند دهه گذشته از برخی اختلافات و حاشیه‌ها آسیب دیده است و امروز باید به جای پرداختن به اختلافات، ظرفیت‌های شهر و استان را برای توسعه فعال کنیم.

وی خطاب به خبرنگاران گفت: رسانه‌ها می‌توانند با نقطه‌زنی نظارتی، مشکلات واقعی شهر و استان را شناسایی و پیگیری کنند و در کنار آن، ظرفیت‌های موجود را نیز به جامعه معرفی کنند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با بیان اینکه رسانه می‌تواند نقش مشاور مدیران را نیز ایفا کند، افزود: خبرنگاران الزاماً برای اثرگذاری بر مدیریت شهری و استانی نیازمند جایگاه رسمی یا حکمی نیستند؛ بیان دقیق مسائل و ارائه نقد کارشناسی می‌تواند در تصمیم‌سازی‌ها اثرگذار باشد.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای استان گفت: امسال در مازندران حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و طرح برای افتتاح و بهره‌برداری پیش‌بینی شده است و رسانه‌ها می‌توانند با معرفی این ظرفیت‌ها، تصویری واقعی از روند توسعه استان ارائه دهند.

بابایی کارنامی همچنین از عملکرد مدیران استانی و شهری در شرایط دشوار اقتصادی قدردانی کرد و گفت: مدیریت شهری ساری با وجود محدودیت‌های موجود در حال پیگیری طرح‌های عمرانی است و نمایندگان مجلس نیز وظیفه خود می‌دانند از مسئولانی که برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنند، حمایت کنند.

پروژه آسفالت معابر فرسوده در دستور کار است

حسن احمدی، شهردار ساری نیز در این مراسم با اشاره به برنامه‌های عمرانی شهرداری اظهار کرد: طرح‌های مربوط به بهسازی و آسفالت معابر فرسوده شهر در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها با کیفیت مناسب برای شهروندان اجرا شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های فرمانداری و مدیریت استان افزود: تأمین مصالح یکی از مشکلات سال‌های گذشته شهرداری بود که با حمایت‌های انجام‌شده، بخشی از این موانع برطرف شده است.

شهردار ساری ادامه داد: اجرای طرح‌های عمرانی در خیابان‌ها و معابر مختلف شهر از جمله محورهای مهم مدیریت شهری است و تلاش می‌کنیم با همکاری شورای اسلامی شهر و مسئولان استانی، روند اجرای این پروژه‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

احمدی همچنین بر ضرورت همراهی رسانه‌ها با مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: نقد و مطالبه‌گری رسانه‌ای زمانی می‌تواند به توسعه شهر کمک کند که هدف آن رفع موانع و کمک به حل مسائل باشد.

در ادامه این مراسم، جمعی از مسئولان و فعالان رسانه‌ای نیز بر ضرورت تقویت جایگاه خبرنگاران، افزایش شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای پیگیری مطالبات مردم وتوسعه مرکز استان تأکید کردند.