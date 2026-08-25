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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

مدرسان سازمان انتقال خون ایران به کشور تاجیکستان آموزش می‌دهند

مدرسان سازمان انتقال خون ایران به کشور تاجیکستان آموزش می‌دهند

برنامه آموزشی انتقال خون تاجیکستان با همکاری سازمان انتقال خون ایران و در پی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور، با هدف توسعه، استانداردسازی و ارتقای خدمات انتقال خون در این کشور اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، دوتن از متخصصان و مدرسان سازمان انتقال خون در برنامه آموزشی ۱۲ روزه به کشور تاجیکستان اعزام شدند تا با هدف توسعه، استاندارد سازی و ارتقای انتقال خون کشور تاجیکستان دو کارگاه آموزشی ایمنو هماتولوژی و فراورده های خونی را برگزار کنند.

تیم اعزامی، وضعیت موجود را بررسی و تا حد امکان ضمن آموزش متخصصان این کشور، فرایندهای استاندارد را طراحی و رویه استاندارد عملیاتی (SOP) مورد نیاز را تدوین خواهند کرد.

فاطمه میرزاییان سرپرست آزمایشگاه مرجع ایمونوهماتولوژی و نوا امینی کارشناس بخش فراورده اداره کل انتقال خون استان تهران، دو مدرس اعزامی این برنامه آموزشی بودند که به تازگی بازگشته اند.

میرزاییان در این رابطه می گوید: آموزش کارشناسان انتقال خون این کشور و استقرار فرایندهای آموخته شده در آزمایشگاه های مربوط، ارزیابی نیازهای آموزشی و استقرار فرایندهای استاندارد از جمله برنامه های این سفر ۱۲ روزه بود.

وی افزود: در این برنامه مراکز انتقال خون شهرهای دوشنبه، باختر و کولاب مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان انتقال خون شهرهای بدخشان، خجند و باختر کشور تاجیکستان نیز در مرکز انتقال خون شهر دوشنبه حضور داشته و به همراه کارشناسان آن مرکز آموزش دیدند.

در این سفر آموزشی بخشهای پذیرش، اهدای خون و آزمایشگاه ها مورد بررسی قرارگرفت و دستگاه ها و تجهیزات و کاربرد آن بررسی و سانتریفوژها تنظیم شدند.

همچنین انجام آزمایش های استاندارد ایمونو هماتولوژی جهت تامین خون مناسب برای بیماران و فرایندهای مربوط به تهیه و تامین فراورده و آزمایشهای مربوط به کارشناسان حاضر به طور عملی و تئوری آموزش داده شد.

میرزاییان تاکید کرد: با توجه به وضعیت موجود انتقال خون تاجیکستان، برای تحقق اهداف تعیین شده برنامه آموزشی گسترده ای در پیش داریم و این برنامه آموزشی با حضور متخصصان تاجیکستان در ایران و اعزام مجدد مدرسان ایرانی به این کشور تا حصول نتیجه ادامه می یابد.

کد مطلب 6927847

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