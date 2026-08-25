به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، دوتن از متخصصان و مدرسان سازمان انتقال خون در برنامه آموزشی ۱۲ روزه به کشور تاجیکستان اعزام شدند تا با هدف توسعه، استاندارد سازی و ارتقای انتقال خون کشور تاجیکستان دو کارگاه آموزشی ایمنو هماتولوژی و فراورده های خونی را برگزار کنند.



تیم اعزامی، وضعیت موجود را بررسی و تا حد امکان ضمن آموزش متخصصان این کشور، فرایندهای استاندارد را طراحی و رویه استاندارد عملیاتی (SOP) مورد نیاز را تدوین خواهند کرد.



فاطمه میرزاییان سرپرست آزمایشگاه مرجع ایمونوهماتولوژی و نوا امینی کارشناس بخش فراورده اداره کل انتقال خون استان تهران، دو مدرس اعزامی این برنامه آموزشی بودند که به تازگی بازگشته اند.



میرزاییان در این رابطه می گوید: آموزش کارشناسان انتقال خون این کشور و استقرار فرایندهای آموخته شده در آزمایشگاه های مربوط، ارزیابی نیازهای آموزشی و استقرار فرایندهای استاندارد از جمله برنامه های این سفر ۱۲ روزه بود.



وی افزود: در این برنامه مراکز انتقال خون شهرهای دوشنبه، باختر و کولاب مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان انتقال خون شهرهای بدخشان، خجند و باختر کشور تاجیکستان نیز در مرکز انتقال خون شهر دوشنبه حضور داشته و به همراه کارشناسان آن مرکز آموزش دیدند.



در این سفر آموزشی بخشهای پذیرش، اهدای خون و آزمایشگاه ها مورد بررسی قرارگرفت و دستگاه ها و تجهیزات و کاربرد آن بررسی و سانتریفوژها تنظیم شدند.



همچنین انجام آزمایش های استاندارد ایمونو هماتولوژی جهت تامین خون مناسب برای بیماران و فرایندهای مربوط به تهیه و تامین فراورده و آزمایشهای مربوط به کارشناسان حاضر به طور عملی و تئوری آموزش داده شد.



میرزاییان تاکید کرد: با توجه به وضعیت موجود انتقال خون تاجیکستان، برای تحقق اهداف تعیین شده برنامه آموزشی گسترده ای در پیش داریم و این برنامه آموزشی با حضور متخصصان تاجیکستان در ایران و اعزام مجدد مدرسان ایرانی به این کشور تا حصول نتیجه ادامه می یابد.