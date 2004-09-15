مهندس مهرعليزاده با استعفاي ناظريان مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت اطلاع رسانى سازمان تربيت بدنى مهندس " محسن مهرعليزاده " در پى استعفاى "حبيب الله ناظريان "رييس فدراسيون كاراته در نامه اى به "على كفاشيان " معاون ورزشى و امور فدراسيون هاى اين سازمان نوشت حال كه تيم ملى كاراته ايران در اردوى آمادگى براى شركت درمسابقات جهانى به سرمي برد ، رييس فدراسيون ، مربيان و سايردست اندركاران بايد با صرف وقت كافى و بدور ازهرگونه حاشيه و با دقت نظرفراوان برنامه هاى آماده سازى تيم ملى را براى حضورمقتدرانه و قدرتمندانه در مسابقات جهانى دنبال كنند. بررسى موضوع استعفاى ناظريان درچنين شرايطى به هيچ وجه به صلاح تيم ملى كاراته ايران و اين فدراسيون نمي باشد. ان شاالله پس ازبازگشت موفقيت آميزتيم ملى كاراته ايران ازمسابقات جهانى به مشكلات اين فدراسيون و مسائل مطرح شده دراستعفانامه رييس فدراسيون كاراته رسيدگى خواهدشد و مراتب را جهت حضورهر چه فعالتر ايشان در مراحل آماده سازى تيم به آقاى ناظريان ابلاغ نماييد