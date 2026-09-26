به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید باقر سیدرضایی مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران، با اشاره به راه‌اندازی فرآیند برخط ثبت درخواست ایجاد فرد تحت تکفل در سامانه «ایثار من» اظهار کرد: در راستای توسعه خدمات غیرحضوری، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری و کاهش مراجعات حضوری، این فرآیند به‌صورت برخط در سامانه «ایثار من» فعال شده است.

وی افزود: در حال حاضر این خدمت برای ایثارگران در قید حیات فعال شده است و ایثارگران می‌توانند بدون مراجعه حضوری، از طریق سامانه «ایثار من» نسبت به ثبت درخواست ایجاد فرد تحت تکفل اقدام کنند. در این فرآیند، متقاضی پس از ورود به سامانه، انتخاب بخش «افراد تحت تکفل»، تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک موردنیاز، درخواست خود را ثبت و کد پیگیری دریافت می‌کند و اطلاعات برای بررسی به سامانه سجایا ارسال می‌شود.

سید رضایی ادامه داد: پس از دریافت درخواست، کارشناسان پذیرش شهرستان‌ها نسبت به بررسی اطلاعات و انجام تأیید اولیه اقدام کرده و مراحل بعدی نیز مطابق فرآیند پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد.

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران با اشاره به حجم بالای فعالیت کارشناسان پذیرش شهرستان‌ها در این زمینه گفت: پیش از راه‌اندازی این خدمت، بخش قابل‌توجهی از زمان و توان کارشناسان پذیرش شهرستان‌ها صرف ثبت و انجام مراحل مربوط به ایجاد افراد تحت تکفل می‌شد و همکاران ما روزانه حجم زیادی از این درخواست‌ها را بررسی و ثبت می‌کردند. راه‌اندازی این فرآیند برخط، ضمن تسهیل امور برای ایثارگران، به کاهش بار کاری همکاران شهرستان‌ها و تمرکز آنان بر فرآیندهای تخصصی‌تر کمک خواهد کرد.

وی تأکید کرد: کارشناسان استان‌ها و شهرستان‌ها لازم است در حد امکان از ثبت اولیه درخواست در سامانه سجایا خودداری کنند تا ایثارگر شخصاً درخواست خود را از طریق سامانه «ایثار من» ثبت کند. همچنین درخواست‌ها باید در اسرع وقت بررسی شوند و در صورت وجود نقص یا عدم امکان تأیید، ضمن رد درخواست، علت رد به‌صورت دقیق و شفاف در کادر مربوطه درج شود تا ایثارگر از دلیل رد مطلع شده و نسبت به رفع نقص اقدام کند.

سید رضایی در ادامه با اشاره به برنامه اداره‌کل پذیرش و امور اداری ایثارگران جهت توسعه این خدمت گفت: در حال حاضر این فرآیند برای ایثارگران در قید حیات اجرایی شده و تلاش می‌کنیم در مراحل بعدی، امکان ارائه این خدمت برای سایر افراد مشمول نیز فراهم شود. این موضوع در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهیم کرد با همکاری بخش‌های مرتبط، دامنه ارائه خدمت را توسعه دهیم.

وی در پایان ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان پذیرش شهرستان‌ها که تاکنون بار اصلی اجرای این فرآیند را بر عهده داشته‌اند، از تلاش و همکاری کارکنان اداره‌کل آمار و فناوری اطلاعات و همچنین همکاران اداره امور اداری اداره‌کل پذیرش و امور اداری ایثارگران در طراحی، پیگیری و عملیاتی شدن این خدمت قدردانی کرد.

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این خدمت، گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی فرآیندهای اداری، کاهش مراجعات حضوری، کاهش بار کاری همکاران شهرستان‌ها و ارتقای کیفیت و سرعت خدمت‌رسانی به جامعه معزز ایثارگری است.