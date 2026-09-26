بیش از ۵۶ هزار نفر از جمعیت شهرستان دزفول سالمند هستند

غلامرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرارسیدن هفته ملی سالمند اظهار کرد: بر اساس آمارها، بیش از ۵۶ هزار نفر از جمعیت شهرستان دزفول را سالمندان تشکیل میدهند و این تعداد، ۱۰.۵ درصد از جمعیت شهرستان را شامل می شود.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش جامعه نسبت به دوران سالمندی و توجه به سالمندان بهعنوان سرمایههای ارزشمند اجتماعی تأکید کرد: تغییر نگرش نسبت به دوره سالمندی در جوامع امروزی، بهویژه در ایران که در مسیر سالمندی جمعیت قرار دارد، نیازمند بازنگری و توجه جدی است.
رئیس مرکز بهداشت دزفول عنوان کرد: در این میان، مهمترین تغییر نگرش، توجه به سالمندی بهعنوان یک فرصت و سرمایه ارزشمند، نه تهدید یا هزینه است.
زادمهر افزود: با بهبود وضعیت سلامت در حوزه بهداشت و درمان، ارتقای برنامههای پیشگیری و کنترل عوامل خطر، ارائه آموزشهای سلامتمحور، کنترل عوامل خطر قابل مداخله و همچنین شناسایی و درمان بهموقع بیماریها، سن امید به زندگی به حدود ۷۶ سال ارتقاء یافته است، موضوعی که بیانگر افزایش طول عمر و فرصت حضور بیشتر سالمندان در کنار خانواده و جامعه است.
وی با اشاره به خدمات ارائهشده در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دزفول گفت: تمامی سالمندان ۶۰ سال و بالاتر میتوانند برای بهرهمندی از خدمات بهداشتی، از جمله خطرسنجی بیماریهای غیرواگیر، غربالگری سلامت روان و بررسی مشکلات تعادلی دوران سالمندی، به نزدیکترین واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند.
رئیس مرکز بهداشت دزفول همچنین با تأکید بر نقش خانوادهها در حمایت از سالمندان، یادآور شد: گاهی محدودیتهای جسمی و کاهش توانایی حرکتی، موجب میشود سالمندان امکان مراجعه مستقل به مراکز سلامت را نداشته باشند؛ بنابراین از خانوادهها انتظار میرود با همراهی و حمایت از سالمندان، زمینه دسترسی آنان به خدمات سلامت را فراهم کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته ملی سالمند از چهارم تا دهم مهرماه ۱۴۰۵ با شعار «عصر زندگی طولانیتر؛ بازاندیشی در نظامها برای زندگی بهتر» در سراسر کشور برگزار می شود.
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