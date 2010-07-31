گرمای هوا موجب افزایش 5.9 درصدی مصرف برق در کشور شد

محمد بهزاد در جمع مدیران صنعت برق آذربایجان افزود: البته برنامهریزی مدیریت مصرف برق کشور در ایام گرم ماههای خرداد و تیر امسال بسیار خوب بود اما گرمای بیسابقه هوا و به دنبال آن استفاده وسیع مردم از دستگاههای سرمایشی موجب شد تا مصرف برق کشور به شدت افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در 22 تیر ماه مصرف 41 هزار و یک مگاواتی در روز و 40 هزار و پنج مگاواتی در شب به ثبت رسید اما به دلیل اینکه امکان تولید برق تا 42 هزار و 500 مگاوات در کشور فراهم بود، بدون هیچ مشکلی این موضوع با تلاش جمعی دستاندرکاران صنعت برق کشور به خوبی مدیریت شد.
بهزاد در عین حال تداوم گرمای امسال در سالهای آینده و به تبع آن روند استفاده گسترده از کولرهای گازی از سوی مردم را امری بعید ندانست و بر لزوم برنامهریزی وزارت نیرو برای چیره شدن بر این مشکل تاکید کرد.
وی در ادامه از اجرای برنامههای بیستوهشتگانه توسط این وزارتخانه در زمینه صنعت برق در سه سال باقیمانده از فعالیت چهار ساله دولت دهم خبر داد.
وی گفت: برنامهریزی برای تولید برق به میزان دو هزار و 100 مگاوات از طریق انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش بازده نیروگاهها تا 41 درصد، کاهش تلفات انرژی برق تا سقف 15 درصد، بهرهبرداری از نیروگاههای مقیاس کوچک به میزان 3 هزار و 100 مگاوات، افزایش تبادل برق با سایر کشورها و مدیریت مصرف برق از جمله برنامههای بیستوهشتگانه وزارت نیرو در امور برق طی سه سال آینده خواهد بود.
بهزاد احداث نیروگاههای جدید در کلانشهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، تبریز، اهواز و ...، احداث پستها و خطوط انتقال در مناطق چگالی بار و نیز نصب خازن در مقیاس وسیع در راستای کاهش مگاوار را از دیگر برنامههای وزارت نیرو برای مدیریت مطلوب افزایش مصرف برق در سالهای آینده برشمرد.
وی با بیان آنکه تبدیل 20 میلیون کنتور طرح قدیم به کنتورهای هوشمند از دیگر برنامههای صنعت برق کشور محسوب میشود، به وضعیت مصرف برق در سال جاری اشاره کرد و افزود: بیشترین مقدار افزایش پیک مصرف برق همزمان در خرداد ماه سال جاری با 18 درصد رشد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته اتفاق افتاد و از 33 هزار و دو مگاوات در خرداد ماه سال 88 به 39 هزار و 26 مگاوات در خرداد سال جاری رسید.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی سپس اجرای طرح جامع شبکه انتقال برق آذربایجان غربی و نیز اجرای سامانه کابلی مرکز کلانشهر تبریز را بسیار ضروری خواند و نسبت به تامین بودجه این دو پروژه در اسرع وقت قول مساعد داد.
وی همچنین بر لزوم افزایش بازده نیروگاههای منطقه آذربایجان تاکید کرد.
علی بهاریوند، مدیر عامل شرکت برق منطقهای آذربایجان نیز در این نشست گزارشی از اقدامات و برنامههای این شرکت را در بخشهای تولید، انتقال و فوق توزیع، مدیریت مصرف برق، اجرای پروژههای توسعهای و ... ارائه کرد.
مدیریت شرکت برق منطقه ای آذربایجان شامل استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل می شود که محل اسکان آن در تبریز است.
