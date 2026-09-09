حجتالاسلام مهدی عبدی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موج ۱۹۳ اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» امشب، چهارشنبه ۱۸ شهریورماه، در شهرک الهیه کرمانشاه برگزار میشود.
وی افزود: این اجتماع مردمی از ساعت ۲۱ از میدان رسالت شهرک الهیه آغاز شده و شرکتکنندگان مسیر میدان رسالت تا میدان شاهد در این شهرک را راهپیمایی خواهند کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه راهپیمایی امشب به نام شهدای دفاع مقدس مزین شده است، گفت: در این برنامه یاد و نام شهدای والامقام سیدعلی حسینی خامنهای، علی کمری، محمدعلی محمدی، مرتضی خادمی، مروتعلی غلامی، مژگان امیدوار، هرمز محبی، یاور انتظاریراد و کیومرث دوستی گرامی داشته میشود.
وی خاطرنشان کرد: حاج عظیم ابراهیمپور، دبیر قرارگاه تبیین کشور سخنران این اجتماع مردمی خواهد بود.
حجتالاسلامعبدی با دعوت از مردم برای حضور در این برنامه عنوان کرد: اجتماع «نحن المنتقمون» نمادی از حضور و همراهی مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی و تأکید بر ایستادگی و دفاع از ایران است.
وی در پایان گفت: مردم کرمانشاه با حضور در این اجتماعات بار دیگر نشان میدهند که در هر شرایطی پای ایران عزیز و منافع ملی کشور ایستادهاند.
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