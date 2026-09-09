انسداد شبانه مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید آوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید آوینی بعد از جاده ورامین و در محدوده خیابان میثم (۱۸ دی)، از ساعت ۲۳ امشب، ۱۸ شهریور تا ساعت ۵ بامداد پنج‌شنبه به‌دلیل اجرای عملیات عمرانی مسدود خواهد بود.

این محدودیت تردد برای نصب یک قطعه ۳۰ تنی از عرشه فولادی پل انجام می‌شود.

این پل با هدف کاهش بار ترافیکی بخش شمالی جاده تهران-ورامین و کاهش ترافیک میدان معلم در منطقه ۲۰ در حال اجراست.

عرشه این پل در مجموع شامل ۳۰ قطعه باکس فلزی است که تاکنون تیرهای یک دهانه آن نصب شده و طی امشب و روزهای آینده، عملیات نصب سایر دهانه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.

شهروندان در ساعات اعلام‌شده ضمن توجه به محدودیت تردد، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.