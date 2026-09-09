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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

انسداد شبانه مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید آوینی

انسداد شبانه مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید آوینی

مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید آوینی در محدوده خیابان میثم، امشب به‌دلیل اجرای عملیات نصب عرشه پل به‌طور کامل مسدود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید آوینی بعد از جاده ورامین و در محدوده خیابان میثم (۱۸ دی)، از ساعت ۲۳ امشب، ۱۸ شهریور تا ساعت ۵ بامداد پنج‌شنبه به‌دلیل اجرای عملیات عمرانی مسدود خواهد بود.

این محدودیت تردد برای نصب یک قطعه ۳۰ تنی از عرشه فولادی پل انجام می‌شود.

این پل با هدف کاهش بار ترافیکی بخش شمالی جاده تهران-ورامین و کاهش ترافیک میدان معلم در منطقه ۲۰ در حال اجراست.

عرشه این پل در مجموع شامل ۳۰ قطعه باکس فلزی است که تاکنون تیرهای یک دهانه آن نصب شده و طی امشب و روزهای آینده، عملیات نصب سایر دهانه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.

شهروندان در ساعات اعلام‌شده ضمن توجه به محدودیت تردد، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 6942648

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