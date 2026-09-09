به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام مهدی عباسی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی با اشاره به اهمیت تامین منابع پژوهشی هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی حوزه، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه در ایام شهریور، با هدف پاسخگویی به نیاز مبرم طلاب در زمان انتخاب واحد و مشخص شدن دروس طراحی شده است. ما تلاش می‌کنیم در این بازه زمانی، امکان خرید کتاب را با قیمت‌های نازل و از طریق تسهیلاتی همچون بن‌های حمایتی برای مخاطبان فراهم کنیم.

مسئول اجرایی یازدهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی با تشریح ساختار حمایتی این دوره، اعلام کرد: بن‌ها در دو قالب «نمایشگاهی» و «اختصاصی» ارائه می‌شوند. بن‌های نمایشگاهی شامل گروه‌های مختلفی از جمله کاربران سامانه حوزه، طلاب محصل، طلاب جدیدالورود، اساتید و پژوهشگران است که هر کدام سهم حمایتی متفاوتی را شامل می‌شوند و بن‌های اختصاصی اساتید، پژوهشگران و مبلغان برتر با سهم حمایتی ۷۰ درصدی طراحی شده است تا از نیروهای پیشرو علمی حمایت شود. همچنین «بن مجازی» برای تسهیل خرید غیرحضوری از طریق کد تخفیف برای متقاضیان ارسال می‌گردد.

وی با اشاره به حمایت همه‌جانبه از خریداران، تأکید کرد: علاوه بر بن‌های حمایتی، تمامی ناشران حاضر در نمایشگاه متعهد شده‌اند حداقل ۱۵ درصد تخفیف نمایشگاهی را برای مراجعان اعمال کنند. این رویداد تنها یک بازار خرید و فروش کتاب نیست، بلکه فضایی برای تبادل اطلاعات حوزوی است.