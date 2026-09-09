حمایت از ۵ هزار زوج نابارور در کشور؛ کرمان میزبان همایش ملی«رویش امید»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام منصوری، عصر چهارشنبه درجلسه هماهنگی برگزاری سومین همایش ملی رویش امید در کرمان گفت: با توجه به اینکه مقوله جمعیت یکی از مقولات بسیار مهم و استراتژیک هر جامعهای است و با توجه به منویات رهبر شهیدمان و رهبر معظم انقلاب مبنی بر ارتقای کیفیت جمعیت و افزایش جمعیت، موسسه خدمات درمانی بسیجیان در راستای اجرایی شدن این فرامین، برنامه ملی را اجرا کرد.
وی افزود: در راستای حمایت از زوجین نابارور در اقصی نقاط کشور در تمام استانها یک همایش ملی برگزار کردیم. در دو سال گذشته این همایش ملی در شهر مقدس مشهد برگزار میشد که هدف از این همایش ایجاد یک همافزایی بین مسئولینی است که در راستای جمعیت فعالیت دارند.
حجتالاسلام منصوری، ادامه داد: در حوزه درمان، بیمه و مسئولیتهای اجتماعی تمام مسئولین را دعوت کردیم و برنامه خود را به سمع نظر آنها رساندیم که توفیقات بسیار خوبی ایجاد شد و یک همافزایی ملی بین دستگاههای اجرایی شکل گرفت.
دبیر سومین همایش ملی رویش امید تصریح کرد: بنا داریم برای توسعه این موضوع در جامعه، آن را در استانهای برتر و استانهایی که در حوزه جمعیت پیشرو بودند انجام دهیم و انشاءالله سومین همایش ملی خود را در استان کرمان برگزار خواهیم کرد. خوشبختانه مسئولین استانی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، شهرداری و عزیزانی که در این حوزه فعالیت دارند، استقبال بسیار خوبی داشتهاند.
وی با اشاره به زمان برگزاری این همایش گفت: بنا داریم در مهرماه سومین همایش ملی را در این استان برگزار کنیم. هدف ما این است که پس از برگزاری این همایش، ظرفیتهای درمانی و حمایتی استان شکوفا شود و در راستای حمایت از زوجین به خط شوند تا استعدادهای نهان استان شکوفا شود.
حجتالاسلام منصوری، در تشریح مدل حمایتی این طرح اظهار داشت: تلاش ما این است که مجموعه هزینههایی که زوجین در امر درمان ناباروری پرداخت میکنند را با بستههای حمایتی کاهش دهیم؛ از جمله ایجاد یک بیمهنامه تکمیلی برای زوجین که با هزینه کم میتوانند بهره چند برابری از این بسته حمایتی ببرند.
وی افزود: در پنج سال گذشته که این فعالیت به صورت رسمی و حرفهای آغاز شد، بیش از پنج هزار زوج از این خدمات بهرهمند شدند که بخشی از آنها صاحب فرزند شده و بخشی دیگر در مسیر درمان قرار دارند.
دبیر همایش ملی رویش امید با اشاره به لزوم اطلاعرسانی گسترده به زوجین گفت:بسیاری از زوجین از این مسئله اطلاع ندارند یا برایشان شفاف نیست. ما یک پایگاه اطلاعرسانی به نام «رویشامید» به آدرس https://rooyeshomid.ir داریم که هم در بخش تبیین این مسئله و هم در بخش ثبتنام فعالیت دارد.
وی با درخواست از اصحاب رسانه برای انعکاس این خدمت افزود: از اصحاب رسانه تقاضا دارم کمک کنند تا این خدمت شایسته را به گوش و چشم مردم عزیز برسانیم، چرا که بسیاری از زوجین به دلیل خجالت یا عدم تمایل به اطلاع دیگران، پیگیر موضوعات نمیشوند.
حجتالاسلام منصوری، در پایان ضمن تشکر از همه مسئولین لشکری و کشوری استان کرمان، موسسه خدمات درمانی بسیجیان، سپاه استان، استانداری، حوزه درمان، بیمه و دیگر ارگانهای حمایتکننده، ابراز امیدواری کرد که شاهد پیشرفت این برنامه در استان کرمان باشیم.
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