به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شادگان اظهار کرد: پیگیری مطالبات در حوزه آموزشی شهرستان با جدیت دنبال می‌شود و فرمانداری نیز در کنار آموزش و پرورش برای رفع مشکلات و تامین نیازهای مدارس حضور فعال خواهد داشت.

وی با اشاره به بازدید میدانی از مدارس شهرستان به همراه امام جمعه و اعضای شورای تامین افزود: در بازدیدهای میدانی، مشکلات و نیازهای متعددی مشاهده شده است که باید با یک برنامه مشخص و تقسیم کار میان دستگاه‌ها برای رفع آن‌ها اقدام شود.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های منطقه تصریح کرد: شرکت‌هایی که از ظرفیت‌ها و منابع شهرستان استفاده می‌کنند باید در قبال مردم و به‌ویژه حوزه آموزش و پرورش مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند.

عفری ادامه داد: مدیریت آموزش و پرورش باید فهرست دقیق مشکلات و نیازهای مدارس را به تفکیک تهیه کند تا سهم هر دستگاه، شهرداری، بخشداری، دهیاری و شرکت مشخص شده و اقدامات هدفمند و نتیجه‌محور باشد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شادگان با تاکید بر ضرورت پیگیری مطالبات در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس گفت: دستگاه‌های متولی باید مطالبات و مشکلات مدارس را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

وی با اشاره به لزوم تامین امنیت مدارس و زیباسازی فضاهای آموزشی افزود: شاداب‌سازی مدارس، رنگ‌آمیزی و آماده‌سازی فضای آموزشی در کنار تامین امنیت مسیر تردد دانش‌آموزان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

عفری درباره مشکلات برخی مدارس در حوزه انشعابات بیان کرد: قابل قبول نیست به دلیل بدهی، برق مدارس قطع شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اداره برق موظفند با هماهنگی آموزش و پرورش این مسائل را حل و فصل کنند.

وی همچنین بر هدایت تحصیلی اصولی دانش‌آموزان و تقویت برنامه‌های سوادآموزی تاکید کرد و گفت: استعدادهای دانش‌آموزان باید شناسایی و به سمت رشته‌های متناسب با نیاز شهرستان هدایت شوند و همزمان از ظرفیت‌ها برای کاهش بی‌سوادی بهره گرفته شود.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان با تاکید بر حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار بیان کرد: کمیته امداد و بهزیستی با همکاری آموزش و پرورش، دانش‌آموزان نیازمند را شناسایی و در زمینه تامین لوازم‌التحریر و اقلام ضروری تحصیلی از آنان حمایت خواهند کرد.