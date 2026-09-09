سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز با هدف تامین مقدمات بازگشایی مدارس تحت عنوان پروژه مهر به استان خوزستان سفر داشتیم؛ در مرحله اول قریب به ۳۵ میلیارد تومان تجهیزات برای مدارس ارسال کردیم و آذرماه در روز جهانی معلولان نیز مرحله دوم تجهیزات برای کل کشور و با توجه ویژه به خوزستان، تجهیزات ارسال خواهیم کرد.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور با بیان اینکه برای آغاز سال تحصیلی باید تعمیرات، تجهیزات، فضاسازی، نیروی انسانی و همه بخش‌های ذیل پروژه مهر مورد ارزیابی قرار گیرند، تصریح کرد: استان خوزستان با بیش از پنج هزار دانش آموز با نیازهای ویژه، نیازمند توجه خاص است اما خوشبختانه این استان به لحاظ زیرساخت ها نسبت به سایر استان‌ها در شرایط خوبی قرار دارد و جز استان‌هایی است که از نظر میانگین وضعیت خوبی دارد.

ساخت مدرسه اوتیسم

وی ادامه داد: در حوزه اوتیسم شرایط خوبی نداریم لذا نیاز است برای این دانش آموزان در خوزستان به ویژه اهواز مدرسه اوتیسم ساخته شود که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و بررسی‌های لازم انجام شد.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور به تجهیزات مدارس اشاره کرد و گفت: از این نظر، با تجهیزات استانداردی که برای دانش آموزان با نیازهای ویژه لازم است از جمله استانداردهای آموزشی، پرورشی، کاردانش خاص که نیاز به کارگاه و تجهیزات مناسب هستند، فاصله وجود دارد.

قاسمی با اشاره به سرانه ورزشی مدارس استثنایی، بیان کرد: در این خصوص توجه خاصی به استان‌ها علی الخصوص خوزستان داشتم به گونه‌ای که در گذشته میانگین سرانه ورزش ۱.۹۰ سانتی‌متر بود اما خوشبختانه طی دو سال اخیر به ۲.۵۰ سانتی‌متر رسیده است؛ همچنین امروز زمین چمن و کانون تندرستی را افتتاح کردیم.

توجه به توانبخشی در حوزه تربیت بدنی

وی با بیان اینکه توانبخشی تربیت بدنی جز برنامه‌های راهبردی ما است، عنوان کرد: همانطور که در آموزش و پرورش عادی دانش آموزان به ورزش می‌پردازند در مدارس استثنایی نیز باید اینگونه باشد لذا به صورت مضاعف بخشی از کار توانبخشی در حوزه تربیت بدنی انجام می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: برای توسعه زمین چمن در خوزستان برنامه پیش‌بینی کردیم و امیدواریم که تا دو سال آینده بتوانیم از این نظر به وضعیت استاندارد برسیم.

قاسمی، برنامه راهبردی دیگر را تجهیزات کاردانش برای هنرستان ها اعلام و اظهار کرد: بخشی از تجهیزاتی که امروز ارسال شد در این راستا بود و ان‌شاءالله در آینده نیز خرید تجهیزات و ارسال به مدارس با رویکرد تجهیزات مهارتی و حرفه ای صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص حرکت به سوی آموزش هوشمند تصریح کرد: سند جامع هوش مصنوعی در وزارت آموزش و پرورش مصوب شده که متناظر با آن سند هوش مصنوعی در آموزش و استثنایی را تصویب کردیم؛ بر اساس این سند در بحث فناوری های جدید که فراتر از دانش آموزان عادی باید صورت گیرد است در دستور کار قرار گرفته چرا که می‌تواند به دانش آموزان کمک کند.

برگزاری نخستین جشنواره نوآوری دانش آموزان استثنایی

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور افزود: همچنین نخستین جشنواره نوآوری و فناوری‌های دانش آموزان استثنایی هفدهم مهرماه برگزار خواهد شد که فناوری‌های به روز شده جهان متناسب با زیست بوم ایران برای دانش آموزان استثنایی خود تعریف کرده و به صورت بومی اجزا می شود. بر همین اساس تهیه تلویزیون های هوشمند، ربات‌های اجتماعی که ارتباط برقرار کند تا دانش آموزان اوتیسم بتوانند فعالیت‌های خود را انجام دهند و هوشمندسازی کلاس ها انجام خواهد شد.

وی، آموزش معلمان در حوزه هوش مصنوعی را گامی مهم برشمرد و گفت: ابتدا معلم ها باید با فناوری های دیجیتال و هوش مصنوعی آشنا شوند تا بتوانند از آن ها استفاده کنند که در این راستا دوره های آموزشی متعددی برگزار شده است؛ تهیه تجهیزات و هوشمند کردن مدارس با رویکرد دانش آموزان با نیازهای ویژه در دستور کار قرار دارد.