مجموعه کتابهای "چهارده معصوم (ع)" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه کتابهای چهارده معصوم با هدف تامل و دقت در زندگانی، شخصیت و سیره معصومین (ع) که متکی بر فرم کوتاهه نویسی و ساده نویسی در نثر است، زمینه آشنایی سریع و صریح ائمه معصومین را فراهم می‌کند.

در پیشگفتار این مجموعه کتابها آمده است: در روزگاری که تشخیص سره از ناسره و خوب از بد سخت شده است، آشنایی با تاریخ زندگانی، شخصیت و سیره معصومین(ع) که منبع صدور حق و حقیقت بوده و هستند ضرورتی غیر قابل انکار است.

ناشر این کتاب تأکید کرده است: شناخت دقیق سیر و سیره معصومین احتیاج به تأمل و مطالعه بیشتری دارد و این مجموعه کفاف نگاه پژوهشگرانه را نخواهد داد اما طعم شیرین زندگی با خدا و برای خدا را در کام مخاطب باقی خواهد گذاشت.

در کتاب جیبی "تنها تر از تنها" که زندگانی امام حسن(ع) را مورد نقل کرده زمینه ها و دلایل صلح را به عنوان مهمترین حادثه زندگی امام حسن(ع) مورد مداقه تا خوانندگان بدانند امام حسن(ع) که راه شهادت برایش بسته بود چگونه بهترین و شجاعانه ترین تصمیم را به نفع اسلام گرفت.

کتاب "خون خدا" به عنوان کوتاهه هایی از زندگی امام حسین (ع) را نقل کرده است. زندگانی پر فراز و نشیب امام حسین(ع) در سایه واقعه کربلا کمی نامکشوف مانده و فجیع بودن اتفاق باعث شده عمق استراتژیک تصمیمات امام برای عموم مردم روشن نشود. امام دنبال تشکیل حکومت یا شهادت صرف نبود. اینها می توانست نتیجه حرکت امام باشد. هدف امام اصلاح در بنیان حکومت و دینی بود که پدر بزرگش نهاده بود.

در کتاب "بهانه خلقت" فرصتی برای مرور زندگانی بهانه خلقت و درس گرفتن از این زندگی فراهم شده است. هرچند فاطمه در زندگی خانوادگی، شخصی و بندگی در برابر خدا نمونه ای عالی برای همه زنان است اما توجه به مبارزات اجتماعی این بانوی نمونه اسلام به‌ویژه در پایان عمر شریفش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.