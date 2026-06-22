نگاهی عمیق به زندگی حسنین (ع) از ولادت تا شهادت

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تاریخ زندگی امامان معصوم(ع): دفتر دوم؛ امام حسن (ع) و امام حسین (ع)» نوشته غلامحسین محرمی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

تاریخ زندگی امامان معصوم(ع) تنها روایت‌هایی از گذشته نیست؛ بلکه چراغ راهی است برای چگونه زیستن در دنیای امروز. این کتاب با نگاهی عمیق به زندگی امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، از ولادت تا شهادت، به بررسی نقش آنان در حفظ اسلام و مبارزه با ظلم می‌پردازد.

از صلح تحمیلی امام حسن(ع) تا قیام خونین امام حسین(ع)، این اثر خواننده را به سفری عبرت‌آموز در تاریخ اسلام می‌برد و نشان می‌دهد که چگونه این بزرگواران با ایثار و فداکاری، الگوهای جاودانه‌ای برای بشریت شدند.

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