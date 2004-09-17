50 هزار گردشگر داخلي و خارجي از شيراز ديدن كردند

عليرضا قاعديان در حاشيه برگزاري سومين نمايشگاه گردشگري خاورميانه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : اطلاعات و آمار مربوط به تعداد گردشگران ورودي ، از آمار فروش بليت اماكن تاريخي و واحدهاي اقامتي، دفاتر خدمات مسافرتي اداره گذرنامه و مرزهاي هوايي تامين مي شود .

وي افزود: بر همين اساس با توجه به بحرانهاي منطقه اي ، در سال 82 با كاهش حضور گردشگران اروپايي و آسياي شرقي مواجه بوديم اما از سوي ديگر حضور گردشگران كشورهاي حاشيه خليج فارس افزايش يافته بطوريكه تنها در تابستان گذشته 38 هزار گردشگر خارجي از استان فارس ديدن كردند .

مدير گردشگري استان فارس تاكيد كرد : در مجموع درسال 82 حدود 70 هزار گردشگر داخلي و خارجي به استان فارس سفركرده و از جاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي ، طبيعي و ... اين استان ديدن كردند .

قاعديان در خصوص نظام جامع آماري كشور گفت : نظام جامع آماري در حوزه گردشگري هنوزاز دوام و سيستم مدوني برخورد دار نيست تا بتوان آمار درستي از تعداد گردشگران ورودي به كشور را ارائه داد .

وي افزود : از مهمترين اولويت ها و برنامه هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نظام مند كردن طرح جامع آماري است كه اميدواريم بتوانيم در سال 84 آنرا اجرا كنيم .