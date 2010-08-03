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۱۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

گودرزی مقابل دوربین "دوباره عاشقی" رفت

گودرزی مقابل دوربین "دوباره عاشقی" رفت

تصویربرداری فیلم تلویزیونی"دوباره عاشقی" به کارگردانی بهمن گودرزی در تهران آغاز شد.

محسن جاهد تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم تلویزیونی"دوباره عاشقی" از ده روز پیش در تهران آغاز شده است. هم‌اکنون سروش گودرزی، حدیث فولادوند و زیبا بروفه جلو دوربین این تله فیلم قرار دارند.

فریبا نادری، مهدی سلوکی، پرستو صالحی، پوراندخت مهیمن دیگر بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند. در خلاصه داستان "دوباره عاشقی" آمده‌است: پدر و مادری اصرار دارند که فرزندشان مسعود با زن برادر فوت شده‌اش ازدواج کند وسرپرستی او وفرزندانش را برعهده بگیرد. مسعود برای فرار از این ازدواج اجباری دچار مشکلات فراوانی می‌شود.

عوامل این تله فیلم عبارتند از: نویسنده: حسن اسدی، بازنویسی : بهمن گودرزی،مدیر تصویربرداری:حسن سلیمانی میگونی، صدابردار: رضا اردلان، طراح صحنه ولباس: نوید فرح‌مرزی، طراح چهره‌پردازی: ایمان امیدواری، مدیر تولید: مهدی فصاحت.

کد مطلب 1127944

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