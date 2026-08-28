خلیلی: ست نخست اشتباهاتی داشتیم/ انتقام از اندونزی شیرین بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، فاطمه خلیلی بعد از صعود تاریخ تیم ملی زنان به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا با شکست سه بر یک اندونزی، اظهار داشت: در صحبت‌های قبلی‌ام هم‌گفته بودم که ناامید نیستیم، نسلی هستیم که در کنار نسل قبلی یک اتفاق بزرگ را رقم می‌زنیم‌ و خوشبختانه این اتفاق هم افتاد. انشاالله بتوانیم بیشتر از این‌ها هم جلو برویم و یک اتفاق جدید را رقم بزنیم.

وی با بیان اینکه خوشحالی که الان تجربه می‌کنم، قابل وصف نیست و خیلی شادم از ته دلم، یادآور شد: امروز اندونزی جنگید. چون در کاپ آسیا ایران را شکست داده امروز به دنبال تکرار بود، اما ایران قوی‌تر از آن‌ها شده بود. شاید ست اول اشتباهاتی داشتیم ولی از ست دوم به بعد قدرت و غیرت‌مان بیشتر شد و انتقام از آن‌ها گرفتیم که شیرین بود.

تیم ملی والیبال زنان فردا شنبه هفتم شهریور در مرحله نهایی قهرمانی آسیا به مصاف برنده دیدار چین و ویتنام می رود.