هجوم سوسکها به بادامهای وحشی زاگرس

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه جنگل زاران امتداد غربی رشته کوههای زاگرس به دلیل بی توجهی مدیریت جنگلها در دهه های گذشته، طعمه سوسکهای چوبخوار شد و حمله سهمگین گرد و غبار نفس بلوطهایش را گرفت و هزارن هکتار از جنگلها آرام آرام پوسیدند، اینبار خبرها از زوال تدریجی بادامهای کوهی در عرصه های طبیعی کازرون حکایت دارد.

یک کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست درباره این گونه بادام کوهی (Amygdalus scoparia spach) که در مناطق کوهستانی به وفور دیده می شود به خبرنگار مهر گفت: با افزایش دخالت انسان در طبیعت و بهم خوردن تعادل طبیعی بین حشرات و سایر موجودات و حذف تدریجی حشرات شکارگر و پارازیت، میدان برای فعالیت سوسک چوبخوار بادام افزایش یافته و این آفت روز بروز در حال گسترش است.

جواد باقرنژاد تاکید کرد: در شهرستان کازرون 260 هکتار عرصه منابع طبیعی و مرتعی وجود دارد که مناطق مرتفع و کوهستانی که محل رویش بادمهای کوهی است مورد هجوم آفت سوسک قرار گرفته است. حشره ای که بومی مناطق زراعی و باغی است ولی به دلیل عوامل مختلف به دشت و کوه راه یافته و در حال تبدیل شدن به فاجعه ای زیست محیطی در منطقه است.

این کارشناس منابع طبیعی تاکید کرد: به دلیل گسترش این آفت گونه های بادام کوهی به شدت مورد هجوم قرار گرفته و با رنده کردن آوندهای چوبی که نقش اساسی در انتقال آب ومواد غذایی به گیاه دارند، موجب خشکیده شدن سطوح وسیعی از این گونه جنگلی شده است.

وی با اشاره به بیولوژی سوسکها اضافه کرد: این آفت از خانواده سخت بالپوشان بوده و به آن سوسک شاخک بلند رزاسه نیز می گویند که به گروه زیادی از درختان میوه و جنگلی حمله می کند. سوسک سیاه قهوه ای شاخکهای بلندی دارد که گاهی از طول بدن حشره درازتر است.





باقرنژاد به دورههای مختلف حیات این سوسک در داخل گونه بادام اشاره کرد و افزود: سوسکها زمستان را طی یک دوره خواب و به شکل لارو داخل شاخه و تنه درختان خانواده رزاسه سپری می کنند. در اواخر زمستان و با گرم شدن هوا از حالت پیش شفیره به شفیره تبدیل و سپس به شکل حشره کامل ظاهر می شوند. حشره کامل از شیره گلها و بافتهای نرم تغذیه و شروع به جفتگیری می کند.

وی افزود: بعد از مدت کوتاهی حشره ماده تخمهای خود را روی شاخه ها و کنار جوانه ها قرارمی دهد به طوری که هر حشره ماده قادر است بین 30 تا 70 تخم بگذارد. لارو پس از خروج از تخم مستقیما وارد تنه درخت شده و شروع به تغذیه می کند. این حشره از قسمتهای داخلی سرشاخه ها، شاخه ها و تنه تغذیه و با ایجاد کانال باعث پوک شدن شاخه ها شده و در اثر وزش باد و هر عاملی درختان آلوده از ناحیه خسارت دیده جدا شده و می افتد.

باقرنژاد به بررسیهای انجام شده در مورد خسارت این آفت اشاره کرد و گفت: متاسفانه این آفت در درختان بادام کوهی در بیشتر مناطق کوهستانی شهرستان کازرون و در سایر گونه های باغی مشاهده شده و درختان با ترشح صمغ و متورم شدن نقاط آلوده و خشک شدن، آلودگی را نشان می دهند.