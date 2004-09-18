بقاياي مسجدي در تخت سليمان سر از خاك برآورد

ابراهيم حيدري مدير پروژه تخت سليمان در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : اين مسجد بسيار كوچك و فاقد هر گونه تزئينات است .

وي با اشاره به اينكه بناي يافت شده چهار ستون و يك تورفتگي به فرم محراب دارد ، گفت : مسجد فوق مجاور ضلع شمالي چهار طاقي آتشكده آذرگشست قرار دارد و متراژ آن بين 30 تا 35 متر مربع است .

مدير پروژه تخت سليمان در مورد قدمت تاريخي مسجد كشف شده گفت : مسجدي كه بقاياي آن پيدا شده ، متعلق به كساني است كه بعد از دوره ايلخاني در منطقه ساكن شده اند ، در واقع مي توان گفت ، مسجد فوق به زماني بالغ بر 700 تا 750 سال پيش تعلق دارد .

حيدري در ادامه كشف بقاياي مسجدي مربوط به دوره ايلخاني در سالهاي 51 و 73 را يادآورشد و افزود : اين مسجد به لحاظ تاريخي و معماري از ارزش بالايي برخوردار است ، بقايايي از گچبري هاي محراب آن نيز به دست آمده ، اين مسجد توسط ساكنان كاخ ايلخاني و براي مسلمانان ساخته شده است .

مجموعه تخت سليمان كه در عهد ساسانيان آذرگشنسب نام داشت ، در شمال شرقي شهر كنوني تكاب در استان آذربايجان غربي واقع شده است . اين مجموعه كه منسوب به ملك حضرت سليمان نيزاست ، شامل بخش هاي مختلفي از جمله تخت سليمان ، طويله سليمان ، زندان سليمان و تخت بلقيس است .

محوطه تاريخي تخت سليمان در دوران مغول نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است .

تخت سليمان 16 تير 1382 به ثبت جهاني رسيده است .