به گزارش خبرنگار مهر، سعید عضدالدین ملکی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی افزود: نخبگان استان باید ضمن شناخت ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی، توانمندی‌ها و داشته‌های این منطقه را به دیگر نقاط کشور معرفی کنند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری ۲۰ نشست تخصصی در حاشیه این همایش اظهار کرد: تاکنون هفت پیش‌نشست در شهرستان‌های مختلف استان از جمله اشنویه، خوی، تکاب و ارومیه برگزار شده است.

دبیر اجرایی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی ادامه داد: اول و دوم مهرماه نیز ۲ پیش‌نشست با همکاری شهرداری و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان در نمایشگاه کتاب آذربایجان‌غربی برگزار خواهد شد.

ملکی گفت: دبیرخانه بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان ‌غربی و شورای سیاست‌گذاری همایش در مردادماه سال جاری راه‌اندازی شد و پوستر این رویداد نیز رونمایی شد.

وی افزود: پس از تشکیل دبیرخانه، نشست‌ها و جلسات متعددی با اعضای شورای سیاست‌گذاری، دانشگاه‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شده است.

دبیر اجرایی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی با اشاره به استقبال از این رویداد اظهار کرد: تاکنون ۱۳۰ نفر برای حضور در همایش ثبت‌نام کرده‌اند و آثار ارسالی نیز توسط داوران بررسی خواهد شد.

معرفی هویت تاریخی و فرهنگی آذربایجان‌غربی هدف اصلی همایش

دبیر علمی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی نیز معرفی هویت ملی، تاریخی و فرهنگی آذربایجان‌ غربی را از اهداف اصلی این رویداد عنوان کرد و گفت: این استان از تاریخ طولانی و غنی برخوردار است و همایش ملی ایران‌شناسی می‌تواند نقش مهمی در معرفی این پیشینه داشته باشد.

افشار کبیری افزود: معرفی جغرافیا، فرهنگ و ظرفیت‌ های گردشگری آذربایجان‌غربی از دیگر اهداف این همایش است.

وی با اشاره به تنوع قومی و دینی در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: با وجود این تنوع، انسجام و یکپارچگی تاریخی و اجتماعی در استان وجود دارد و آذربایجان‌ غربی را می‌توان رنگین‌کمانی از اقوام و ادیان دانست که این ویژگی نیز در همایش ملی ایران‌شناسی معرفی خواهد شد.

دبیر علمی همایش ملی ایران‌شناسی ادامه داد: همزیستی و باهم بودن از ویژگی‌های مهم جامعه استان است و نباید اجازه داد مسائل حاشیه‌ای، زندگی جمعی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به معرفی این ظرفیت و تقویت شناخت عمومی از ویژگی‌های استان کمک کند.

کبیری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری آذربایجان‌غربی گفت: آثاری همچون تخت سلیمان تکاب و مسجد جامع ارومیه هر کدام بخشی از تاریخ و جغرافیای این استان را نشان می‌دهند و آذربایجان‌غربی در دوره‌های پیش و پس از اسلام از نظر تاریخ و تمدن دارای جایگاه مهمی بوده است.

وی افزود: ظرفیت‌های گردشگری، جغرافیای طبیعی، روستایی و عشایری استان از دیگر موضوعاتی است که می‌توان در این همایش معرفی کرد.

دبیر علمی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی اظهار کرد: آذربایجان‌غربی در حوزه هنر و فرهنگ نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و معرفی این توانمندی‌ها از دیگر محورهای این رویداد ملی است.

کبیری ادامه داد: ادبیات عامه، آداب و رسوم و فولکلور نیز از ظرفیت‌های فرهنگی مهم استان به شمار می‌رود و در محورهای همایش مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بازی‌های بومی و محلی و صنایع چوبی نیز از دیگر ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی است که باید در این رویداد معرفی و شناسانده شود.

۳۰ مهر آخرین مهلت ارسال آثار به همایش

دبیر علمی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی گفت: علاقه‌مندان برای ارسال مقاله به این همایش تا ۳۰ مهرماه سال جاری فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

کبیری افزود: تاکنون بیش از ۶۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که در حال حاضر در مرحله داوری قرار دارند.

وی ادامه داد: مقالات پس از داوری، در صورت انتخاب برای ارائه در همایش معرفی می‌شوند و پس از برگزاری رویداد نیز چکیده مقالات در قالب مجموعه‌ای منتشر خواهد شد.

دبیر علمی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی همچنین از پیش‌بینی راه‌اندازی دبیرخانه دائمی این همایش در سال آینده خبر داد.

وی گفت: ششمین همایش ملی ایران‌شناسی ۲۷ آبان‌ماه سال جاری در دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد.