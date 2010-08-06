مسابقات کونگ فو انتخابی قهرمانی کشور در آمل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،علی براری صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: مسابقات کونگ فو قهرمانی مازندران انتخابی قهرمانی کشور فردا با حضور برترین های این رشته ورزشی از شهرهای مختلف مازندران در آمل برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات در 11 وزن رده سنی بزرگسالان از صبح فردا در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار می شود.

دبیر هیئت کونگ فو آمل در خصوص اوزان رقابتی کونگ فو کاران استان تصریح کرد: این مسابقات در اوزان 51-، 54- ، 58- ، 62- ، 67- ، 72- ، 77- ، 82- ، 87- ، 92- و 92+ کیلوگرم برگزار می شود.

راری با بیان اینکه وزن کشی شهرهای مرکزی این مسابقات عصر روز جمعه در آمل برگزار می شود، اضافه کرد: در مناطق شرق و غرب استان نیز وزن کشی همزمان با آمل برگزار و ورزشکاران از فردا در آمل با هم رقابت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود مسابقات کونگ فو قهرمانی مازندران با حضور بیش از 100 کونگ فو کار از تمامی شهرهای استان برگزار شود.

دبیر هیئت کونگ فو آمل با بیان اینکه هنوز مکان و زمان برگزاری مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور مشخص نشده است، یادآور شد: در پایان این مسابقات 11 نفر نفرات اول هر وزن به ترکیب تیم منتخب کونگ فو استان در خواهند آمد.

براری اضافه کرد: این مسابقات با همکاری هیئت کونگ فو شهرستان آمل و هیئت کونگ فو مازندران برگزار می شود.



