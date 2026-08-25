به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به تداوم حرکت نظام مالیاتی در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت مشارکت مودیان در تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی، اظهار داشت: برای سومین سال متوالی، مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان ۲ هزار و ۸۳ پروژه زیربنایی ملی و استانی انتخاب کنند.

وی افزود: در چارچوب این طرح بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی برای تامین مالی و تکمیل این پروژه‌ها اختصاص خواهد یافت که از مجموع پروژه‌های تعریف‌شده، ۹۹۶ پروژه در سطح ملی و یک‌هزار و ۸۷ پروژه در سطح استانی قرار دارند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ترکیب پروژه‌های مشمول طرح در سال جاری گفت: حوزه آموزش و پرورش با ۹۰۹ پروژه، معادل ۴۳ درصد کل پروژه‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست با ۳۴۶ پروژه، فرهنگ، ورزش و گردشگری با ۲۲۲ پروژه، سلامت و رفاه اجتماعی با ۲۰۵ پروژه و حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی با ۱۹۴ پروژه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سبحانیان ادامه داد: همچنین ۱۱۷ پروژه در حوزه عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی و ۳۶ پروژه در بخش انرژی در فهرست پروژه‌های امسال قرار گرفته‌اند. پروژه‌هایی در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مشمول این طرح شده‌اند.

وی افزود: مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هنگام پذیرش مالیات مقطوع موضوع این تبصره می‌توانند محل هزینه کرد مالیات پرداختی خود را از میان پروژه‌های اولویت داره استانی و ملی انتخاب کنند .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: به این ترتیب، مودیان علاوه بر انجام تکالیف مالیاتی خود، در فرآیند تامین مالی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای کشور نیز مشارکت فعال خواهند داشت و می‌توانند مالیات پرداختی خود را به حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان، آموزش، راه و ترابری و سایر بخش‌های اولویت‌دار اختصاص دهند.

سبحانیان با اشاره به آثار مشارکت مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات بر نگرش آنان نسبت به نظام مالیاتی اظهار داشت: تجربه اجرای این طرح، نشان می‌دهد هرچه ارتباط میان مالیات پرداختی و آثار ملموس آن در توسعه و آبادانی کشور برای مودیان شفاف‌تر و عینی‌تر شود، درک آنان از کارکرد درآمدهای مالیاتی نیز تقویت خواهد شد؛ از این منظر مشارکت مودیان در تامین مالی و تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، علاوه بر هدایت منابع مالیاتی به سمت اولویت‌های توسعه‌ای کشور می‌تواند به ارتقای اعتماد عمومی، تقویت احساس مشارکت و افزایش همراهی مودیان با نظام مالیاتی منجر شود.

وی در تشریح فرآیند انتخاب پروژه‌ها و تخصیص منابع اظهار داشت: طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار، مطابق ضوابط قانونی و در چارچوب فرآیندهای تعیین‌شده، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب و به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی هیأت وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور میزان منابعی را که مودیان به هر یک از پروژه‌های منتخب اختصاص داده‌اند، به‌صورت سیستمی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌کند؛ پس از آن سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اطلاعات، نسبت به تخصیص اعتبار و منابع بودجه‌ای مورد نیاز پروژه‌های مربوط اقدام کند.

سبحانیان در ادامه با اشاره به تجربه اجرای طرح‌ نشان‌دار کردن مالیات‌ها در دوسال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار پروژه با اعتباری بالغ‌بر ۱۲ هزارمیلیارد تومان برای انتخاب مودیان در نظر گرفته شد؛ در سال ۱۴۰۴ نیز مودیان در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیاتی می‌توانستند محل هزینه‌کرد ۱۸ هزارمیلیارد تومان مالیات خود را از میان ۸۸۱ پروژه ملی و استانی انتخاب کنند.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، این پروژه‌ها طیف گسترده‌ای از حوزه‌های اولویت‌دار کشور، از جمله حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی، آبرسانی، کشاورزی و محیط زیست، فرهنگ، گردشگری و ورزش، امور عمومی و امنیتی، سلامت و رفاه اجتماعی، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، انرژی و آموزش و پرورش عمومی را دربر می‌گیرد.

سبحانیان در پایان خاطرنشان کرد: در طرح نشان‌دار کردن مالیات در دوسال گذشته نیز حوزه آموزش و پرورش بیشترین سهم از میان پروژه‌های زیربنایی را به خود اختصاص داده بود که نشان‌دهنده اولویت بالای این حوزه برای برنامه‌ریزان و مودیان بوده است.